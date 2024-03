Cisl Treviso, nuova sede in Strada Ovest: «Passaggio storico»

Era il settembre del 1964 quando Cisl Treviso si era insediata nella sede storica di via Cacciatori del Sile. Oggi, 60 anni dopo quella data, il sindacato si è trasferito al civico 40 di viale della Repubblica a Villorba, in un edificio di circa 2.300 metri quadrati su tre piani (più uno interrato adibito ad archivio).

La nuova casa dell’organizzazione sindacale, guidata a livello provinciale da Massimiliano Paglini, aprirà al pubblico martedì 2 aprile in concomitanza con l’avvio della campagna fiscale 2024. «Un passaggio storico» il commento a caldo del segretario generale. In un unico edificio, infatti, Cisl Treviso ha accorpato tutti i servizi e le federazioni di categoria dell’organizzazione. I servizi al pubblico saranno concentrati negli spazi al piano terra dove si trovano Caf e patronato Inas, gli sportelli di enti, associazioni, servizi e categorie. Al primo piano le Federazioni di categoria, l’ufficio vertenze, lo sportello lavoro; al secondo piano gli uffici amministrativi, direzionali, istituzionali, il Ced e la sala riunioni. La sede è dotata di un ampio parcheggio gratuito e sarà raggiungibile anche in bus con la linea 4 di Mom. Presenti anche un ascensore in una sede accessibile ai disabili, ristrutturata pensando all’ambiente con un impianto fotovoltaico di oltre 50 kw che la renderà autosufficiente sia dal punto di vista energetico che tecnologico. Un altro punto di forza sarà l’accettazione semplificata per gli utenti: quando si entra, un’unica reception indicherà ad ogni utente l’ufficio e il servizio per cui è stato fissato l’appuntamento. Il rogito della nuova sede era avvenuto a fine ottobre 2023: in soli quattro mesi il cantiere è stato portato a termine seguito da Edoardo Dorella,e Mario Bulighin del Ced.

Da martedì 2 aprile la nuova sede sarà aperta al pubblico con orario continuato 8.30-18.30 in vista dell’avvio della campagna fiscale che andrà avanti fino a settembre. Sono 8 su 14 le postazioni del Caf dedicate alla compilazione delle dichiarazioni dei redditi dei trevigiani. «Ad oggi - spiega il responsabile del Caf Cisl Belluno Treviso, Antonio Miotto - per la provincia di Treviso sono stati fissati già 12mila appuntamenti su una platea complessiva di 50mila utenti. Per facilitare l’accesso a chi lavora saremo aperti anche il sabato mattina». Le diverse sedi lavorano solo su appuntamento. Per fissarlo, si può chiamare il numero unico 0422 1660661, attivo con un sistema di riconoscimento automatico degli utenti già inseriti nei database dei servizi Cisl. Possibile prenotare anche via WhatsApp attraverso l’apposita pagina web presente nel sito del Caf o salvando nei contatti e mandando un messaggio al numero 0687165505. Chi si è già rivolto al Caf Cisl negli anni passati, infine, sarà contattato nei prossimi giorni via sms, mail o tramite telefonata automatica. Attivo dal 2 aprile anche il Patronato Inas per le pratiche previdenziali e assistenziali, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i permessi di soggiorno e ricongiungimenti per gli immigrati e tutte le pratiche relative all’invalidità. Tutto il mondo Cisl in un unico stabile all’interno del quale, chi si rivolge al sindacato, potrà trovare tutte le risposte che cerca con facilità e velocità. Sempre dal 2 aprile, infine, nei vecchi uffici del Caf in via Cacciatori del Sile a Treviso sarà aperto un Info Point che garantirà un servizio di informazioni e assistenza relativa alle pratiche fiscali e di patronato per i cittadini non ancora informati del cambio sede.

Il commento

Massimiliano Paglini, segretario generale di Cisl Belluno Treviso, presenta così la nuova sede: «Con spirito di servizio e presenza abbiamo deciso di investire su una nuova sede per soddisfare sempre più il ruolo di sindacato di prossimità che la Cisl da sempre svolge sul territorio. Confidiamo diventi un punto fermo per tutti i trevigiani lavoratori, pensionati, anziani, disoccupati e immigrati. Questo trasferimento, infine, si colloca in un più ampio progetto di ammodernamento e razionalizzazione delle sedi delle due province, che ha già coinvolto Castelfranco e Vazzola nella Marca e Belluno, Mel e Pieve di Cadore nel Bellunese. Non da ultimo la nuova sede sorge in un edificio un tempo occupato da una filiale della Hypo Bank, chiusa da tempo per fallimento. Penso sia un segno del destino - chiude Paglini - che il posto di una banca venga preso dalla sede di un sindacato. Un riscatto per il territorio e per tutte le persone che rappresentiamo».