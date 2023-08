Vertice tra Comune e commercianti: «La maggior parte non rileva criticità»

Nel pomeriggio di ieri, 31 luglio, si è riunito il tavolo con le associazioni dei commercianti alla presenza del sindaco Mario Conte, dell’assessore alla Città Produttiva Rosanna Vettoretti e dei rappresentanti di Confcommercio Treviso, Veneto Imprese Unite, Porta Altinia, Borgo Cavour e Rivivere Treviso, alle quali si aggiungono le associazioni che rappresentano gli artigiani.

"Nell’occasione, sul fronte sicurezza, come peraltro confermato dal recente sondaggio di Confcommercio, è stato sottolineato come la stragrande maggioranza dei commercianti e degli artigiani non rilevi criticità" si legge in un comunicato emesso dal Comune "I fatti di cronaca che hanno riguardato il quadrante di Piazza Borsa non rappresentano a detta di tutti i partecipanti l’immagine dell’intero contesto, che risulta invece di assoluta tranquillità, con la ferma convinzione da parte di tutti i partecipanti al tavolo di poter contribuire a migliorare l’intero ambito in un costante dialogo e scambio di informazioni con le istituzioni".

"È stata manifestata inoltre la volontà di continuare a condividere i progetti e le iniziative di valorizzazione delle attività cittadine, anche alla luce delle numerose opportunità che riguardano il territorio, dalla candidatura di Treviso a capitale italiana della cultura 2026 all’European Green Leaf Award" si chiude la nota "L’Amministrazione comunale, le associazioni dei commercianti e degli artigiani del territorio, ribadiscono con fermezza la volontà di proseguire sulla strada del dialogo, del confronto e della collaborazione al fine di dare il più ampio respiro al commercio e all’artigianato trevigiani".