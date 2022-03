Dentisti Andi, Dario Danella nuovo presidente a Treviso

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Dario Danella guiderà Andi Treviso (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) per il quadriennio 2022-2025: l’elezione è avvenuta nei giorni scorsi al termine dell’assemblea provinciale che ha provveduto al rinnovo del direttivo. Sul fronte delle iniziative pubbliche rivolte alla cittadinanza, viene confermato, il prossimo 14 maggio nelle piazze di Treviso e Castelfranco Veneto, l’Oral Cancer Day, la campagna annuale di prevenzione del tumore del cavo orale che proseguirà fino al 17 giugno grazie al lavoro degli studi dentistici Andi che effettueranno visite gratuite di controllo per diagnosticare l’eventuale insorgenza di questa grave patologia.

“Riteniamo fondamentale che Andi Treviso continui ad essere un interlocutore importante per le istituzioni e le associazioni della provincia con le quali collaboriamo. Anche a garanzia di un servizio di cure al cittadino che sia completo, aggiornato e sicuro, perchè basato sul valore del rapporto umano, la presa in carico complessiva del paziente e una rete di professionisti sul territorio. Questo è ciò che ci distingue dalla logica commerciale delle catene odontoiatriche che antepongono, invece, il marchio aziendale al rapporto continuativo dentista-paziente - spiega il presidente Dario Danella – Dedicheremo inoltre grande attenzione al lavoro dei colleghi tenendo conto sia delle problematiche del titolare di studio, che ha in mano anche la gestione amministrativa dello stesso, che del collaboratore presso terzi, incentivando in tutti i modi i processi di aggregazione tra professionisti e di passaggio generazionale negli studi odontoiatrici”.

Il nuovo direttivo di ANDI Treviso è così composto: Dario Danella (Presidente), Michele Caruso (Vicepresidente), Lorenza Agosto (Segretario generale), Paola Tonellato (Segretario sindacale), Wladimiro Sedda (Segretario culturale), Giovanni Molina Rojas (Tesoriere) e i Consiglieri Sonia Polesel, Sara Faggiano, Gianmarco Tonetto, Anna Scarpis, Giovanna Corò.