In 20mila alle Fiere domenica: sventata una rissa, 16enne pizzicato con dosi

Una vera e propria task force quella che in questi giorni sta garantendo la sicurezza durante le Fiere di San Luca, un appuntamento tradizionalmente frequentatissimo da giovani e giovanissimi. Un numero su tutti: domenica scorsa l'afflusso di visitatori ha superato quota 20mila. In campo per l'occasione gli agenti della polizia locale, della Polizia di Stato e pattuglie a piedi di carabinieri che sono impegnate in servizi di vigilanza, informazione al cittadino, prevenzione generale dei reati, anche con l'appoggio della "Stazione Mobile", un dispositivo già positivamente sperimentato, anche di recente, in altri quadranti urbani quali Piazza Borsa, la zona della Stazione Ferroviaria e il Lungo Sile Mattei.

In occasione dell'evento il Questore della Provincia di Treviso, Manuela De Bernardin, aveva disposto un’intensificazione dei servizi di vigilanza e il dispositivo è stato integrato anche da alcuni equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine. I pattugliamenti hanno consentito un costante monitoraggio della manifestazione sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Nell’arco del servizio, oltre ad essere state identificate un centinaio di persone (perlopiù minorenni), è stato anche sanzionato un sedicenne trovato in possesso di alcune dosi di sostanza stupefacente pronta all’uso, minorenne successivamente riaffidato ai genitori. La presenza importante di forze dell'ordine, inoltre, ha consentito di sedare nel nascere un alterco tra alcuni giovani, riportando la situazione alla calma prima che potesse avere risvolti peggiori. I servizi proseguiranno per tutta la durata della manifestazione, per far sì che continui a svolgersi in una cornice di legalità e sicurezza.