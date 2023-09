Covid e rientro a scuola: «Sappiamo come gestirlo, emergenza superata»

Tutto pronto a Treviso per la ripresa delle lezioni dopo la pausa estiva: mercoledì 13 settembre il primo giorno di scuola per migliaia di studenti residenti nella Marca. Questa mattina, intanto, l'assessore all'istruzione Gloria Sernagiotto ha commentato la notizia da Palazzo Rinaldi, in relazione anche al recente aumento di casi Covid registrato negli ultimi giorni: «Francamente voglio pensare che l'emergenza sia superata - le parole dell'assessore Sernagiotto -. Il Covid oggi sappiamo come gestirlo e spero non incida più sulla libertà di nessuno a cominciare dai nostri giovani che, purtroppo, stanno pagando ancora oggi le conseguenze e gli effetti del periodo pandemico». Altro tema cruciale della ripresa delle lezioni è la mancanza di insegnanti: «Non rientra nelle competenze del comune - conclude Sernagiotto - ma i disagi sono innegabili quindi auspico che si riesca a essere sempre più tempestivi per avviare l'anno scolastico nel miglior modo possibile.

Diecimila diari gratuiti agli studenti

Con l’apertura delle scuole torna “Il mio Diario”, edizione 2023-2024 del progetto realizzato da la Voce di Rovigo ed Editoriale Programma con il sostegno della Regione Veneto e il contributo di importanti partner del mondo economico ed imprenditoriale, che verrà consegnato in regalo a quasi 80mila studenti in Veneto. Arrivata alla sua terza edizione, l'iniziativa vanta come partner: Alto Trevigiano Servizi, Ascotrade, Banca della Marca, Consorzio del Bosco Montello, Fondazione Banca dei tessuti e Fondazione Banca degli Occhi. Il Comune di Treviso ha promosso l’iniziativa concedendo il patrocinio e il supporto alla distribuzione. Oltre all’intera provincia di Rovigo, alla Bassa padovana e all’area dei Colli Euganei, a Chioggia e a 10mila copie per gli studenti di Treviso, l’iniziativa è stata estesa ai comuni dell’Area metropolitana di Venezia che rientrano nel territorio delll’Ulss 3 Serenissima per un totale di 80mila copie che il primo giorno di scuola saranno sul banco degli alunni delle classi III, IV e V di tutte le scuole primarie che hanno aderito all’iniziativa. Diecimila saranno consegnate alle scuole di Treviso.

"Fantastico Veneto tra salute, natura e cultura", questo il titolo del Diario 2023-2024 è un volume coloratissimo, creativo e divertente, ricco di sticker adesivi: un prodotto assolutamente originale, pensato e realizzato solo per gli studenti delle scuole primarie del Veneto. La trama che accompagnerà i giovani nel corso dell’anno scolastico parte dall’identità di un territorio, il Veneto, per raccontare quanto di più bello si possa incontrare in un viaggio fra le meraviglie che offrono ambiente, storia e cultura. Parliamo di nove siti patrimoni dell’Umanità dell’Unesco a cui si aggiunge il parco del Delta del Po riconosciuto come riserva della Biosfera, sei parchi regionali (fra i quali il Parco dei Colli Euganei che ha intrapreso la strada per lo stesso riconoscimento internazionale), un parco nazionale, nove località che hanno ottenuto la bandiera blu per la qualità delle loro acque... Insomma, un mondo unico che merita di essere scoperto e raccontato ai ragazzi delle scuole primarie perché è lo specchio di una terra ricca di eccellenze e di bellezze. Ed ecco spiegato il titolo, "Fantastico Veneto", in onore di una terra che è davvero tutta da amare e da rispettare. Anche perché la qualità della vita e il rispetto dell’ambiente sono il primo passo verso la tutela della salute, che è l’altro grande tema affrontato all’interno del Diario. Prendete ad esempio il risparmio nell’utilizzo di una risorsa preziosa come l’acqua, o la corretta raccolta differenziata dei rifiuti, o ancora l’adozione di corretti stili di vita. Sono argomenti non solo centrali ma fondamentali nell’educazione dei ragazzi. Ragazzi, che lo ripetiamo, lo riceveranno gratuitamente. Un piccolo aiuto alle famiglie che potranno spendere quanto risparmiato nel diario nell’acquisto di altro materiale scolastico. Uno strumento dal grande potenziale educativo, come testimonia il patrocinio degli Uffici scolastici provinciali di Rovigo, Padova e Treviso, la partecipazione della Regione Veneto e il contributo di tantissime e importanti realtà economiche del territorio. A tutti loro un grazie davvero di cuore per essere stati anche quest’anno al nostro fianco in questa avventura unica ed entusiasmante.