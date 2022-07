Laurea in Giurisprudenza 2.0 a Treviso, sei laureati con il massimo dei voti

Prime sei lauree con il massimo dei voti. Questo l’esito della prima sessione di laurea in Giurisprudenza 2.0 della sede di Treviso dell’Università degli Studi di Padova, giunto in quest’anno accademico per la prima volta (in felice coincidenza con gli 800 anni dell'Ateneo) al quinto anno del ciclo unico magistrale. La cerimonia di proclamazione delle prime neolaureate e dei primi neolaureati di Giurisprudenza 2.0 è stata presieduta dal Prorettore alla didattica professor Marco Ferrante ed è stata introdotta dai saluti istituzionali dell’assessore alla cultura del Comune di Treviso Lavinia Colonna Preti e dagli interventi del Prorettore alle sedi decentrate professor Paolo Sambo e del presidente del corso di laurea professor Paolo Moro.

Le neodottoresse Elena Campigotto, Lucia Da Ros, Valentina Dissegna e Marta Meggiato nonché i neodottori Davide Gava e Giacomo Ongaro hanno discusso le rispettive tesi di laurea con la commissione presieduta dal professor Marino Marinelli e hanno ottenuto tutti il punteggio massimo di 110 su 110: ben cinque di loro hanno conseguito anche la dignità della lode. Ogni laureata e ogni laureato magistrale in Giurisprudenza 2.0 riceve in dono anche un’edizione speciale in blu giuridico di Perpetua, la matita innovativa ed ecologica in grafite riciclata e durevole, prodotta appositamente per il corso di laurea trevigiano dalla società benefit Alisea di Vicenza per simboleggiare la scrittura come fondamentale competenza del giurista e il continuo legame con l’Università patavina.

Gli argomenti brillantemente discussi dalle candidate e dai candidati del corso trevigiano dell’Università di Padova, che attribuisce anche le competenze del giurista internazionale d’impresa, hanno toccato temi attuali e rilevanti nel diritto contemporaneo, come il valore della dignità umana nelle comunità indigene dell'America Latina, le garanzie bancarie internazionali a prima richiesta, l'evoluzione processuale della responsabilità medica, il problema delle prove illecite nel processo civile, il caso Stefanel e i finanziamenti ad una società in crisi e la tutela del socio-investitore nella s.r.l. PMI aperta.