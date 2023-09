Una grande festa per i 50 anni de La Nostra Famiglia di Treviso

In tanti sabato scorso non hanno voluto mancare all’appuntamento in Centro a Treviso per i 50 anni del Centro de La Nostra Famiglia. Il ciclo di appuntamenti pensato per ricordare questo traguardo si è concluso con un grande evento che ha visto nella prima parte, in Duomo, la celebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Michele Tomasi, Vescovo di Treviso. E’ stato un momento intenso e partecipato nel quale hanno fatto da sfondo le parole del vescovo che ha ribadito la centralità del servizio, della carità, della missione. Siamo tutti chiamati a servire, specialmente le persone più fragili.

L’incontro poi si è trasformato in festa con il trasferimento nella bella Piazza dei Signori. Infatti dopo il saluto dell’assessore del Comune di Treviso, Gloria Tessarolo e della Presidente dell’Associazione La Nostra Famiglia, Luisa Minoli, del consigliere della Regione Veneto Roberto Bet che ha letto il messaggio del Presidente Luca Zaia sono saliti sul palco la compagnia teatrale Barabao che si è esibita nello spettacolo “I musicanti di Brema” dei fratelli Grimm, una bella fiaba, ben interpretata che ha catturato l’attenzione dei più piccoli ma anche degli adulti. Un bel colpo d’occhio la piazza con tante presenze desiderose di incontrarsi e di fare festa insieme, tante storie da raccontare, fatiche da condividere e speranze ma mettere in comune. La piazza come luogo di incontro dove non esistono le differenze, ma tutti diventano parte della stessa società. Un messaggio forte di inclusione che ha riempito tutti gli spazi.