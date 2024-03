Sicurezza al Pam, presidio fisso di un vigilante e pattuglie serali della polizia locale

Una guardia giurata a presidiare il supermercato Pam di via Zorzetto durante l'intero orario di apertura, pattugliamenti serali della polizia locale quando quell'area della città si svuota, potenziamento del sistema di illuminazione nella zona e una maggiore spinta a velocizzare la riqualificazione della zona tra via Zorzetto, via Fiumicelli e piazza Borsa. Sono solo alcune delle misure che sono state prese nel corso di un incontro che si è svolto in Prefettura a Treviso e che ha visto al tavolo i rappresentanti sindacali dei dipendenti del supermercato Pam, il Prefetto Angelo Sidoti, il capo di gabinetto Andrea Celsi e il sindaco di Treviso, Mario Conte. Venerdì scorso i vertici della Prefettura e il primo cittadino avevano incontrato l'azienda Pam ottenendo rassicurazione circa una maggiore collaborazione con le forze dell'ordine, soprattutto in termini di denunce da presentare per gli episodi di microcriminalità (solo 18 nel 2023) che avvengono all'interno e nei paraggi del market.

Al vertice hanno preso parte Alberto Irone, segretario generale della Filcams Cgil di Treviso e Nicole Chirici, sempre della Filcams che hanno portato al tavolo la voce dei lavoratori, sempre più preoccupati per una situazione che è diventata sempre più difficile, con episodi di violenza quotidiani. «Da questa settimana l'azienda Pam Panorama ha appaltato un servizio di presidio fisso con una guardia giurata di un istituto di vigilanza, fuori dall'entrata» ha spiegato Irone «un'iniziativa che non risolve il problema ma che i lavoratori e le lavoratrici apprezzano e che chiediamo anche nel prossimo periodo di mantenere. Abbiamo chiesto un rafforzamento della presenza della polizia locale negli orari di chiusura che sono dopo le 9 di sera quando il quadrante si spegne e la presenza non è molta perchè ovviamente gli uffici chiudono già molto prima nel pomeriggio e su questo c'è stata data una disponibilità a ragionarla». Dal mese di giugno saranno rivitalizzati i giardini di Sant'Andrea con iniziative aggregative, anche di tipo culturale e con uno sguardo più in la l'auspicio è che la riqualificazione del quadrante, partendo da piazza Borsa, possa finalmente partire.