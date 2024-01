Park in piazza Vittoria, il sindaco: «Tariffe non oltre i 2,50 euro»

Continua a tenere banco in città il dibattito sul Park Vittoria, area di sosta interrata che il Comune vorrebbe realizzare a pochi metri da Corso del Popolo. Venerdì 26 gennaio il sindaco di Treviso, Mario Conte, è tornato sulla questione con queste parole:

«Il Park Vittoria ci consentirà di ridisegnare un quadrante importante di Treviso, nel segno della pedonalizzazione. Non vogliamo portare più auto in centro realizzando il parcheggio, bensì vogliamo liberare il centro dalle auto creando un'area di sosta davvero a pochi metri dal Put riducendo in maniera sensibile tutto l'intasamento di auto che oggi abbiamo da parte di chi non riesce a trovare parcheggio». Altro nodo chiave quello delle tariffe: «Andranno dai 2 ai 2,50 euro - chiude Conte - di sicuro non ci saranno tariffe da tre euro, a differenza di altre città anche del Veneto che propongono prezzi ben più alti».

Il Park Vittoria divide l'opposizione in città: se da una parte Partito Democratico e Coalizione Civica Treviso si sono già da tempo schierati contro la realizzazione del parcheggio, c'è anche chi, come Nicolò Rocco, consigliere di Azione e Italia Viva, ha deciso di schierarsi a favore del progetto. «Dire di no al parcheggio significherebbe pagare una penale di almeno 3 milioni di euro al costruttore per non aver onorato il contratto. Nel caso in cui il cantiere, della durata stimata di due anni e mezzo, venga avviato bisognerà che il Comune ascolti i commercianti e i residenti della zona, oltre a considerare il tema delle tariffe e della mobilità futura».