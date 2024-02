No al park Vittoria, altre 600 firme raccolte contro la realizzazione

Venerdì il vertice tra Comune e Parcheggi Italia per una nuova convenzione con Ca' Sugana e "blindare" il progetto. Oggi, sabato 10 febbraio, una nuova raccolta firme, stavolta con tanto di gazebo e fogli per la petizione. Sono giornate decisive nella vicenda del parcheggio interrato che sorgerà in piazza Vittoria. Se da Ca' Sugana tutto sembra procedere in modo spedito, le minoranze in consiglio comunale non si arrendono e sono sulle barricate per contrastare l'opera. Oggi in 600 hanno firmato in piazza (in tutto sono dunque 3600, sostiene il consigliere comunale di minoranza, Giorgio De Nardi, e saranno protocollate nei prossimi giorni) e altre iniziative analoghe saranno intraprese nelle prossime settimane. E' evidente però che l'unica e ultima carta è quella delle carte bollate: un ricorso al Tar che, come riferito dalla consigliera comunale del Pd, Antonella Tocchetto, due avvocati stanno studiando per bloccare per le vie legali l'opera. Nel video anche le parole di Marco Zabai (Pd) e di Luigi Calesso di Coalizione civica.