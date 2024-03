Ecco Robee, il primo robot umanoide certificato per lavorare in fabbrica

RoBee, creato dalla italiana Oversonic Robotics, azienda di Besana Brianza (Monza) sorta nel 2020, è il primo robot umanoide cognitivo certificato per operare in fabbrica. Ad oggi, sono quasi 60 le applicazioni di RoBee nelle imprese italiane, dove svolge attività faticose, ripetitive e dannose per la salute fisica e psicologica dell’uomo: tutti quei lavori che l’uomo “non merita” di fare. L'incontro con il robot è stato introdotto dall'AD di Oversonic, Paolo Denti. Originario di Venezia, laureato in Statistica Economica a Padova, Paolo Denti è stato Executive Vice President Sales & Marketing per Benetton Sportsystem in USA, per diventare poi Direttore Generale di Nordica e membro del Cda del Gruppo Tecnica in Cina, Giappone e USA. Dal 2008 al 2018, è stato Amministratore Delegato di Thun SpA, azienda altoatesina che produce i celebri angioletti. Nel 2019 incontra Fabio Puglia, esperto di robotica e automazione con il quale, dal 2020, avvia Oversonic Robotics che ha sede principale a Besana Brianza.