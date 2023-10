Domenica ecologica ma traffico in tilt, De Nardi: «Scarsa comunicazione»

«Anche ieri Treviso ha vissuto una domenica che definire ecologica appare come una battuta di cattivo gusto. Come sempre, sempre peggio» è con queste parole che il consigliere comunale Giorgio De Nardi attacca frontalmente Ca' Sugana dopo i disagi al traffico vissuti dai cittadini per le diverse manifestazioni che ieri, 8 ottobre, hanno animato la città. «La cittadinanza non viene ne’ preparata ne’ informata di quello che succede in città ed e’ molto complicato sapere cosa si può o non si può fare (viabilità, parcheggi, trasporti pubblici ecc). La comunicazione della giunta Conte e’ concentrata sulla propaganda e sulla ricerca del consenso, ignorando che i trevigiani hanno il diritto di essere informati bene e per tempo delle eventuali restrizioni».

«Ho chiesto al Sindaco di approfondire il tema della comunicazione ai cittadini e mi ha indirizzato al suo portavoce, che e’ anche il responsabile della comunicazione del Comune, scelta che lascia intendere come viene considerata la comunicazione (molto politica e poco funzionale)» continua De Nardi «A Treviso purtroppo manca completamente la cultura dell’informazione ai cittadini. La comunicazione organizzativa dovrebbe essere una colonna su cui costruire il rapporto con i trevigiani ma così non è. Un esempio? La vecchia app per i cittadini e’ stata eliminata e non è ancora noto quando verrà rilasciata la nuova. I trevigiani hanno il diritto di avere garantito un servizio da paese civile, e il Sindaco ha il dovere di fornirlo».