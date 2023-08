Camelia Bakery, folla e commozione ai funerali di Valentina Soster

Sabato 19 agosto l'ultimo saluto alla 61enne trevigiana mancata all'affetto dei suoi cari per un male incurabile. Le dipendenti della pasticceria presenti in chiesa con una maglia nera. In rappresentanza del Comune il vicesindaco Manera

Dolore e commozione sabato mattina a Treviso per il funerale di Valentina Soster, titolare di Camelia Bakery tra le più note pasticcerie del centro storico. Alle ore 11 l'arrivo del feretro davanti alla chiesa di San Francesco. In prima fila il marito di Valentina, Stefano, la figlia Linda e il compagno Italo.

In chiesa, non del tutto piena, tanti amici e conoscenti dell'imprenditrice trevigiana che aveva iniziato la sua carriera come stilista per Sisley, all'interno del Gruppo Benetton, prima di mettersi in proprio e aprire la celebre pasticceria di Via Palestro. Le colleghe di Camelia Bakery (foto sopra) hanno seguito la cerimonia vicine e con indosso una maglia nera. In rappresentanza del Comune era presente invece il vicesindaco Alessandro Manera, assente il primo cittadino Mario Conte. Una cerimonia raccolta ma molto sentita in cui Valentina è stata ricordata come una donna speciale, piena di vita e amore verso il prossimo. Al termine della funzione il feretro ha raggiunto il cimitero di San Lazzaro.