Word Scout Jamboree 2023: tre scout trevigiani al raduno mondiale di Seul

Il Word Scout Jamboree 2023, un evento epocale che riunisce giovani scout da tutto il mondo, è finalmente in corso in Corea del Sud, a SaeManGeum, dal 1 al 12 agosto. Questa celebrazione dell'amicizia, della diversità culturale e dell'apprendimento globale vede la partecipazione di ragazzi provenienti da ogni angolo del pianeta, inclusi tre entusiasti giovani da Vedelago. Noemi Nichele e Alessio Nicoletti sono Ambasciatori del Gruppo scout Vedelago 1 per il Contingente italiano che conta circa 950 ragazzi. Luca Tosato invece sarà Capo Reparto di formazione Veneto-Friuli V.G. Questi giovani hanno abbracciato con entusiasmo l'opportunità di partecipare al Word Scout Jamboree 2023, con uno zaino in spalla e cuori pieni di curiosità, si sono uniti ad altri giovani provenienti da oltre 150 Paesi del mondo, pronti a condividere esperienze, conoscenze e tradizioni uniche.

Il motto del raduno è «Draw your dream» (letteralmente: disegna il tuo sogno) ed esprime il desiderio di rendere il 25° World Scout Jamboree un’opportunità per coltivare le proprie speranze e i propri sogni. Il motto trova concretizzazione anche attraverso la proposta del «Dream Seed» (letteralmente: seme del sogno): una sfida/opportunità aperta per sperimentare lo Youth Engagement (l’impegno giovanile) in azione al World Scout Jamboree (WSJ). Il 25° WSJ offre vari programmi educativi basati sul concept “4S+ACT”, ovvero Scouting per la propria vita, Scienza e ingegno, Sicurezza e protezione, Sostenibilità + Avventura, Cultura, Tradizione: un mix per supportare i giovani di tutto il mondo a sviluppare amicizie scout e realizzare i propri sogni di pace globale, unità e sostenibilità.

Complessivamente sono presenti 50.000 partecipanti (compresi capi, International Service Team e staff dei Contingenti). L’Italia partecipa come Federazione Italiana dello Scoutismo di cui fanno parte AGESCI e CNGEI con poco meno di 1.200 scout tra ragazzi, capi e volontari organizzativi. Oltre agli aspetti culturali, il Jamboree offre l'opportunità di esplorare l'ambiente naturale circostante della Corea del Sud. Dalle vibranti città ai pittoreschi paesaggi naturali, Noemi, Alessio e Luca toccheranno con mano le radici della storia e delle tradizioni di questa nazione affascinante.

Il Word Scout Jamboree non è solo un'occasione per esplorare e divertirsi, ma anche per apprendere e servire. I ragazzi da Vedelago interverranno a workshop su temi globali come sostenibilità, pace e giustizia sociale. Avranno l’opportunità di condividere le loro prospettive e idee, contribuendo a una comunità globale di giovani impegnati a rendere il mondo un posto migliore. Inoltre, partecipano aa attività di servizio all'interno e all'esterno del campo, dimostrando l'importanza di dare alla comunità e di lavorare insieme per il bene comune.

Il Word Scout Jamboree 2023 in Corea del Sud è molto più di un semplice evento, è un viaggio di scoperta, apprendimento e amicizia. Noemi, Alessio e Luca sono testimoni di come la passione per l'avventura, la dedizione al servizio e la volontà di abbracciare la diversità possano creare un impatto significativo. L’esperienza lascerà un'impronta indelebile nella loro comunità e nel mondo, questi giovani scout rappresentano la prossima generazione di cittadini globali impegnati e consapevoli.