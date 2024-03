Via del Mare, De Berti: «Non interessata a riunioni strumentalizzate, avanti con i tavoli tecnici»

«Non sono mai stata interessata a partecipare a riunioni di partito che vengono strumentalizzate politicamente». Elisa De Berti, vicepresidente della Regione Veneto, commenta così l'assenza dei rappresentanti della Lega al vertice tenutosi venerdì 22 marzo a Silea con sindaci e segretari di partito dei comuni interessati dal passaggio della Via del Mare, da Meolo a Jesolo.

De Berti è intervenuta lunedì mattina, 25 marzo, all'inaugurazione del primo stralcio della nuova pista ciclabile da Roncadelle a Ponte di Piave. Nell'occasione ha dichiarato ai nostri microfoni: «Ad oggi abbiamo i tavoli tecnici aperti con progettisti ed esperti della Regione per analizzare tutte le criticità del progetto preliminare con la speranza di farlo diventare un progetto definitivo. Stiamo raccogliendo tutte le osservazioni e le complessità segnalate dai territori. Spetterà poi ai tecnici analizzarle nel dettaglio. Noi però come Regione andiamo avanti - conclude De Berti -. Il dialogo è aperto con tutti i comuni interessati dal passaggio della Via del Mare, Meolo compreso. Il confronto è serrato ma procede».