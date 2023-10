Il centro commerciale Panorama di Villorba compie 10 anni

Il Centro Commerciale Panorama di Villorba si prepara a festeggiare un dolcissimo 10° compleanno, con una torta da record e un ospite eccezionale. Sabato 21 ottobre, a partire dalle 15.00, nella galleria del centro gli studenti aspiranti pasticceri della Scuola professionale “Lepido Rocco” di Lancenigo si occuperanno della decorazione della torta di 6 metri, e alle 16.00 saranno raggiunti da Leonardo Di Carlo, cake star di fama internazionale che nel 2004 ha fatto parte del team che ha vinto la Coppa del Mondo di Pasticceria e oggi guida il centro di formazione professionale coneglianese Pastry Concept. Alle 17.00, quindi, con il taglio della torta inizieranno i festeggiamenti. L’evento ha ricevuto il patrocinio del Comune di Villorba.

Gli aspiranti pasticceri (classi 3^A e 3^B del settore Agroalimentare), accompagnati dai docenti Emanuele Bianchin, Alex Poloni e Loriana Tersigni, durante il pomeriggio si occuperanno di farcire e personalizzare l’enorme dolce di compleanno, dando vita ad un vivace show cooking: la galleria dello shopping center si trasformerà in un operoso laboratorio culinario e la clientela potrà seguire le fasi di preparazione e ammirare l’opera che un po’ alla volta prenderà forma.

Oltre agli studenti di pasticceria saranno coinvolti anche i loro compagni (classe 3^ del settore Turistico, accompagnata dalla docente Barbara Barbieri e dalla direttrice Margherita Bergo) per la distribuzione e per l’accoglienza degli ospiti.

Special guest della festa sarà Leonardo Di Carlo, un vero e proprio idolo per gli studenti e per gli appassionati di pasticceria che interverrà per consigliare e supportare i ragazzi: è conosciuto come l’ideatore e il pioniere della “pasticceria scientifica”, un’interpretazione della pasticceria come una scienza matematica, fatta di numeri e percentuali. Di Carlo dal 2005 fa parte dell'Accademia Maestri Pasticceri Italiani, è stato giudice nel programma “Il più grande pasticcere” di Rai 2 e da oltre vent’anni vive a Conegliano (Treviso), dove nel 2015 ha fondato la propria scuola, Pastry Concept.

Non mancherà l’intervento di un rappresentante del Comune di Villorba e di altre autorità locali porteranno gli auguri delle istituzioni, sottolineando l’impegno del Centro nel promuovere progetti che contribuiscono al benessere e alla crescita sociale e culturale della comunità. Un’attitudine, questa, che il Centro Commerciale Panorama non smentirà nemmeno il giorno del proprio compleanno: per ringraziare gli studenti e gli insegnanti dell’Istituto professionale “Lepido Rocco” la direzione donerà la cifra necessaria ad acquistare attrezzature per il laboratorio di pasticceria e panificazione.

«Nel corso degli ultimi anni» spiega Monica Milani, direttrice della Galleria del Centro Commerciale Panorama di Villorba «abbiamo coltivato le relazioni con il territorio e in particolare con numerose associazioni, con le quali si è creata una collaborazione stabile, che si è consolidata soprattutto durante il periodo della pandemia. Tra queste ci sono la Croce Rossa di Treviso per collette alimentari, l’Associazione “Il tuo sorriso” Onlus per collette alimentari e raccolta materiale scolastico, l’Avis per la sensibilizzazione alla donazione del sangue, l’Arep Aps (nel 2022 abbiamo sostenuto la nascita della “Casa di Lara”, quattro alloggi protetti in cui persone con disabilità possono vivere guadagnando una propria autonomia), l’Ail - Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma (in collaborazione con il reparto di Ematologia dell’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso, a Pasqua e Natale ospitiamo i volontari per raccogliere fondi), l’Associazione Tutti in Tana per la raccolta alimentare dedicata agli amici a quattro zampe. Senza dimenticare che per noi è fondamentale offrire sostegno alle scuole del territorio».