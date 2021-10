Banca della Marca investe nel cliente di prossimità potenziando presenza e servizi di filiale

In un panorama crescentemente segnato dalla razionalizzazione dei modelli di servizio, Banca della Marca va in controtendenza, scegliendo di investire ancora una volta sul potenziamento del presidio locale, per promuovere la valorizzazione delle esigenze del cliente di prossimità.

Nel vivace tessuto economico delle province, infatti, sono all’ordine del giorno le chiusure di filiali e sportelli bancari, da parte principalmente dei grandi operatori nazionali ed esteri focalizzati sempre più sull’implementazione di una logica self-service e digital nell’erogazione dei servizi, a discapito di quel rapporto personale con il cliente che si instaura e costruisce in maniera privilegiata nello scambio quotidiano.

Non è plausibile che l’esperienza del cliente diventi tutta improvvisamente digitale, soprattutto per operatori che, in un periodo straordinario come questo, necessitano di un confronto diretto come solo una conoscenza continuativa può garantire.

Specifici programmi ed azioni sono stati attivati dallo storico Istituto del Credito di Orsago nell’area del Coneglianese, a consolidamento e a complemento di quelle esistenti, con la ratio di acquisire un ruolo sempre più di riferimento e di vicinanza per lo sviluppo sociale ed economico della zona. L’esperienza pilota è stata avviata nelle filiali di Nervesa della Battaglia e Santa Lucia di Piave.

Impegnandosi a supportare individui, famiglie e piccole imprese che animano l’ecosistema dei comuni della provincia, Banca della Marca rimane dunque fedele alla propria identità, mostrando al contempo di assumere una posizione definita rispetto agli scenari futuri che si prospettano.

Il rilievo centrale che Banca della Marca dà alla costruzione di relazioni di fiducia con il cliente di prossimità è da vedersi come l’espressione di un approccio strategico più ampio, che nasce dalla consapevolezza che la creazione di valore per un territorio non può prescindere dalla garanzia di una profonda comprensione dei bisogni dei suoi attori e delle dinamiche in essere al suo interno.

È così che la prerogativa della presenza assume importanza primaria, a sostegno di un modello di business basato su un’economia circolare e territoriale.