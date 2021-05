Endovir recovery, nasce il nuovo integratore alimentare multivitaminico completo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Un nuovo INTEGRATORE ALIMENTARE formulato attraverso un dosaggio vitaminico iper-concentrato: ENDOVIR RECOVERY è il secondo prodotto della innovativa linea che è stata lanciata da Ebtna-Lab. Dopo il successo ottenuto nei mesi appena trascorsi con lo Spray Orale ENDOVIR, l’azienda ha deciso di puntare con decisione su prodotti derivanti dall’alta tecnologia biotech. Nel caso di ENDOVIR RECOVERY, che è un MULTIVITAMINICO COMPLETO, l’obiettivo, che è stato raggiunto dai tanti ricercatori che lavorano quotidianamente per scopi scientifici, è stato quello di abbinare all’interno di un unico integratore tanto molecole naturali quanto vitamine. Gli ingredienti sono così in grado di apportare benefici di diversa tipologia. Il nuovo INTEGRATORE ALIMENTARE in questione è, a tutti gli effetti, indicato per RIATTACCARE LA SPINA in seguito a malanni, oppure per il recupero, dopo essere stati interessati da una fase di stanchezza o di affaticamento. Non è tutto: Ebtna-Lab ha già annunciato, per le prossime settimane, la commercializzazione di un disposito medico SPRAY NASALE e di un COLLUTTORIO. La ricerca di Ebtna-Lab, che è frutto del Made in Italy, segna così un ulteriore punto nel campo della ricerca scientifica attorno alle molecole naturali. La linea potrà dirsi completa soltanto dopo l’arrivo di un DISPOSTIVO MEDICO in forma di SPRAY NASALE e di un COLLUTTORIO. Le schede di entrambi i prodotti possono già essere approfondite sul sito istituzionale dell’azienda. Aiutati, dopo STANCHEZZA ed affaticamento, a recuperare la tua ENERGIA. ENDOVIR RECOVERY contiene il folato, la vitamina B6 e la vitamina C, che contribuiscono a ridurre la stanchezza e l’affaticamento, ma anche la vitamina C, la B12 e la tiamina, che contribuiscono al normale metabolismo energetico e alle funzioni psicologiche e del sistema nervoso. Infine, nel Recovery abbiamo inserito anche la vitamina D, che contribuisce al mantenimento della normale funzione muscolare.