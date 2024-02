Politica è amore? Matrimonio ambientalista sulle scale di Palazzo dei Trecento

Politica è amore? Questa la domanda scritta sull'enorme striscione appeso, nel pomeriggio di San Valentino, alla scalinata di Palazzo dei Trecento in piazza Indipendenza. Un vero e proprio matrimonio "ambientalista" messo in scena dei militanti dell'organizzazione Extinction Rebellion scesa in strada per denunciare l'inadempienza della politica locale a discapito del territorio e della cittadinanza.

«La politica dovrebbe essere un atto d’amore, un matrimonio tra natura, esseri viventi e chi se ne prende cura - scrivono i manifestanti in una nota -. Nel dire "lo voglio" alle istituzioni, natura e cittadini rischiano però di trovare la morte in nome del profitto e di una crescita infinita. Sono appena stati superati i livelli sicuri di Pm10 nell'aria per più di due settimane, e Treviso si è classificata terza nel 2023 per sforamenti dei limiti di smog e Pm10 (63 giorni su 365). All'aria irrespirabile si aggiunge l’aria di false promesse di crescita, come l’ampliamento di un aeroporto inutile e dannoso per la salute, di colate di cemento per nuove strade e di acqua di fiumi e risorgive sacrificata all’ampliamento di cave pericolose (Cava Morganella e Cava Campagnole). Riprendiamoci il diritto di decidere insieme! A questa politica che non è amore diciamo no, dobbiamo agire ora». L'azione messa in atto da Extinction Rebellion nel cuore di Treviso si è svolta anche in altre città italiane con il messaggio "Governo e clima: amore tossico" l'allarme ambientale è stato infatti lanciato, oltre che nel capoluogo della Marca, anche a Torino, Milano e Bologna. I prossimi incontri in presenza del gruppo Extinction Rebellion sono in programma venerdì 23 febbraio e domenica 3 marzo.