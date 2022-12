SL Branding raddoppia il fatturato e diventa la prima srl trevigiana completamente virtuale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Pederobba Presso il rinomato ristorante "La ghiacciaia" di Pederobba tra ospiti d'eccezione e molteplici realtà imprenditoriali non solo locali ma anche nazionali, il CEO e fondatore dell'azienda ANTONIO PAOLICELLI ha annunciato a tutti i present il "decollo" del suo BRAND in soli due anni dalla sua apertura, con un raddoppio costante del fatturato aziendale, passando quindi da un regime forfettario, alla costituzione di SLbranding SRL. Come se non bastasse, alla visione futuristica del giovane imprenditore Antonio Paolicelli, si aggiungono le note meritocratiche di aver sviluppato l'azienda completamente in VIRTUALE, fornendo servizi istantanei, esclusivi e di nicchia che nessuno prima è riuscito a prestare in questa metodologia innovativa. "Sono veramente emozionato e ringrazio chi mi ha sempre supportato e sopportato, ma ringrazio ancor di più chi ha sempre provato a distogliermi dal mio obiettivo, provando a scoraggiarmi, è stata benzina che ha alimentato i miei sogni." Dichiara il giovane CEO, "Molte persone mi hanno dato del folle nel voler creare e gestire un'azienda solo ed esclusivamente online, senza una sede fisica, uno studio, basata sulla rete e su collaboratori locali e nazionali completamente in remoto. Eppure questa scelta ci ha permesso di abbassare drasticamente i costi in vista della crisi energetica odierna, di stringere rapporti umani con i clienti andando noi direttamente da loro e lavorando quindi fianco a fianco come una squadra, abbattendo il classico rapporto fornitore-cliente" continua il sig. Paolicelli "Questo dev'essere un punto d'inizio e non un semplice traguardo per noi, abbiamo in cantiere nuovi progetti per il 2023, corsi di digital marketing per il privati e per le aziende, gestione di campagne advertising anche su TikTok, una squadra di vip ed influencer che collaborano con SLbranding, insomma non stiamo mai fermi!". All'evento hanno partecipato personaggi televisivi nazionali famosi come Adriana Volpe, Veronica Maya, e cariche istituzionali delle Forze Armate a rappresentare la comunità di Treviso e Istrana, sedi native del fondatore Antonio Paolicelli e sede legale di SLbranding. "Ci piace definirci CONSULENTI, e non agenzie di marketing, ci distinguiamo per l'assistenza e per la concretezza dei risultati che apportiamo alle aziende clienti, abbiamo un tasso di fallimento annuo del 3,7% quindi possiamo ritenerci molto soddisfatti, per il resto, sbagliare e fallire è umano, basta saper imparare dagli errori con resilienza." Antonio Paolicelli - CEO & Founder SLbranding SRL www.slbranding.it 392/1688300 Facebook - Instagram @anto_slbranding