Miss Mamma Italiana, una 41enne di Arcade nel calendario 2024

Nell’area eventi dell’Hotel Milano Resort di Bellaria Igea Marina - Riviera Romagnola, la Società Te.Ma Spettacoli di Paolo, Grazia e Giorgia Teti, con il Patrocinio del Comune di Bellaria Igea Marina e di Fondazione Verdeblu, ha presentato il Calendario 2024 di “Miss Mamma Italiana”.

Per il mese di novembre è stata scelta la foto di Veruska Guerra, 41 anni, impiegata di Arcade, mamma di Greta e Nora (4 e 2 anni) e vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Glamour 2023”. Gli scatti, realizzati nelle location più suggestive della località di Bellaria Igea Marina, sono di Gloria Teti. Il look delle mamme è stato curato da professionisti che da anni lavorano nel mondo dello spettacolo, sotto la supervisione di Roberto Foschi, il consulente di immagine di “Miss Mamma Italiana”, nello specifico, le acconciature delle mamme protagoniste del Calendario, sono state realizzate da Maurizio Vitali, Giampaolo Dissegna, Rosanna Maroni, Clarissa Catena, Micaela Vettori, Marieta Bequiri e Giulia Peruzzo; mentre il make up è stato realizzato da Claudio Graziani, Katia Fabbri, Valeria Lanza e Donatella Gazzato. Alla presentazione del calendario sono intervenute le Mamme Miss, Paolo Teti ideatore e Patron del concorso e Paolo Borghesi Presidente della Fondazione Verdeblu. Intanto proseguono le selezioni nazionali del concorso di bellezza, le cui finali per l’anno 2024 si svolgeranno a Bellaria Igea Marina, dal 12 al 15 settembre 2024.