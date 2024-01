Ascolta rootless tree, il nuovo singolo di Stefano Nardon

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Stefano Nardon torna a sperimentare molteplici sonorità con “ROOTLESS TREE” In uscita venerdì 12 gennaio (distribuzione Distrokid) 29 dicembre 2023 – Dopo aver debuttato con il singolo “On the Way Home” a gennaio 2023 e aver pubblicato i brani “Thunder”, “Castelli” e “Bread Crumbs”, il virtuoso compositore, cantautore e polistrumentista Stefano Nardon è pronto a rilasciare un nuovo tassello nel suo percorso musicale: “Rootless Tree”, in uscita venerdì 12 gennaio. Il brano nasce dall’immagine metaforica di un viandante alla ricerca di un’oasi dove abbeverarsi. Egli si sente come un albero senza radici e quindi senza una stabilità o una casa. La ricerca dell’acqua viene interpretata come il percorso che ognuno di noi deve fare per sentirsi autorealizzato. Con “Rootless Tree”, l’artista esprime come la musica lo accompagna in ogni momento come fosse un fiume che lo guida verso un’oasi di pace. Il brano è stato registrato a Vicenza nell’home studio dell’artista iniziando a suonare un riff con la chitarra in loop come fosse un mantra indiano per scacciare i brutti pensieri. Il testo è nato di getto sulla melodia improvvisata con la voce. Successivamente il polistrumentista ha arrangiato il brano con il basso, percussioni, tastiere e cori. Per concludere in bellezza sono state necessarie delle collaborazioni importanti. La traccia di batteria è stata registrata da Alessandro Barbieri, l’editing di Lorenzo Vesconi ,il mixing e il mastering di Federico Pelle presso il “The Basement Studio” e le grafiche/management di Veronica Bortignon in arte The Bloom Gal. BIOGRAFIA Stefano Nardon è un giovane polistrumentista, cantautore e compositore classe ‘96. Il suo sound fonde diversi generi musicali quali Jazz, RnB, Soul e Funk. Inizia a suonare nel garage di casa all'età di 6 anni grazie al padre. Nel 2005 inizia la sua carriera nel mondo della musica come tastierista, cantante e compositore del progetto musicale jazz ‘Sticky Brain’, pubblicando un EP e un album. La sua crescita come musicista e compositore lo sta portando a sperimentare differenti generi musicali con l’obiettivo di pubblicare un album. Il singolo d’esordio “On the Way Home” esce il 1 gennaio 2023. Il 20 febbraio esce invece "Thunder", brano composto con un antichissimo strumento a percussione africano: la kalimba. Esattamente un mese dopo, il 20 marzo, l’artista pubblica il singolo “Castelli”, un pezzo dalle forti sonorità nu jazz, con timing ritmico alla J-Dilla e una struttura elegante. Nel 2023 Stefano vince la borsa di studio di “Treviso Suona Jazz”, che gli ha permesso di partecipare alle Berklee Clinics dell’Umbria Jazz di Perugia. “Rootless Tree” è il suo nuovo singolo, in uscita il 12 gennaio con distribuzione Distrokid. Segui STEFANO NARDON: Instagram - https://www.instagram.com/stefano_nardon/ Spotify - https://rb.gy/wy139