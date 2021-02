Breda di Piave, al via i laboratori “Favole al computer” con scratch

Creare un racconto di fantasia e animarlo grazie a Scratch, un linguaggio di programmazione di tipo grafico realizzato dal MIT. Breda di Piave guarda al futuro e lancia il laboratorio di coding “Favole al computer”, aperto a ragazzi e ragazze dai 10 ai 12 anni, per favorire la creatività e la dimestichezza con la programmazione. L’iniziativa completamente gratuita, organizzata dalla Biblioteca comunale di Breda di Piave prevede l’intervento di Fucina Delle Scienze che insegnerà a raccontare una storia animata, in tutta sicurezza e in compagnia, anche se virtuale. Il laboratorio fa parte delle iniziative di Breda Città che Legge. Per iscriversi al laboratorio, basta contattare la Biblioteca di Breda di Piave alla mail biblioteca@comunebreda.it oppure al numero di telefono 0422.600207.

«Quella di favorire l’avvicinamento al mondo del coding e della programmazione è una delle prerogative che anche l’Unione Europea si è data per favorire lo sviluppo e le competenze delle nuove generazioni – spiega l’assessore comunale alla Scuola e alla Cultura, Fiorenza Zanette – ecco perché abbiamo voluto realizzare un laboratorio che permetta a ragazzi e ragazze tra i 10 e i 12 anni di prendere confidenza con la programmazione, divertendosi a creare una storia da poter poi condividere con i propri amici, grazie alla competenza della Fucina delle Scienze».

Scratch è un linguaggio di programmazione di tipo grafico, realizzato dal MIT, la prestigiosa università del nordamerica, per avvicinare i più giovani all’informatica ed è anche una grande “comunità” in cui gli utenti si aiutano tra di loro per superare gli ostacoli che si possono incontrare nella programmazione. E’ disponibile gratuitamente all’indirizzo: scratch.mit.edu. Per usarlo basta avere un browser aggiornato, la registrazione dei minori di 16 anni deve essere fatta tramite email di uno dei genitori.