Campagna tesseramento Pro Loco di Oderzo 2022

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

La Pro loco di Oderzo, dopo questi due anni di pandemia e di difficoltà, che hanno impedito il normale svolgimento delle sue attività, ha deciso di reagire alla situazione proponendo un cambio di rotta e ripartendo nell'anno 2022 con nuovi propositi, nuovi progetti e nuove energie. A tal fine, sperando di poter essere d'esempio nel territorio, promuovendo, in merito all'attuale situazione, quel cambiamento in meglio che tutti si auspicano, viene avviata la nuova campagna di tesseramento per l'anno 2022. Confidando nel fatto che il territorio Opitergino, che è sempre stato generoso, operoso e attivo, sarà in grado di rialzarsi e reagire allo stato di crisi attuale, la Pro Loco di Oderzo chiama a raccolta tutti quei cittadini che, con spirito volontaristico, altruistico e propositivo, abbiano voglia di far parte di questo cambiamento iscrivendosi a questa storica e importante organizzazione, attiva da sempre nella promozione e crescita culturale di questa nostra amata cittadina di Oderzo. Per tutti quelli che sono interessati a contribuire a questo cambiamento, sarà possibile sottoscrivere l'iscrizione alla Pro Loco di Oderzo presso la sede dello IAT, sita in via Garibaldi nella hall di Palazzo Foscolo. Per ulteriori informazioni su costi e modalità del tesseramento è possibile contattare il referente della Pro Loco, Alessandro Alemanno, al seguente numero: 346 623 51 62 (ore pasti). L'ufficio IAT è aperto nel seguenti orari Martedì al Venerdì 9.30-13.00 / 14.00-17.00, il Sabato 9.30-12.30, domenica e lunedì chiuso referente Camilla Insieme potremo fare grandi cose vieni a far parte del cambiamento, unisciti ad una grande organizzazione per far tornare grande la città di Oderzo!