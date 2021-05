L’attore romano Riccardo Rossi sceglie Castelfranco Veneto per il suo soggiorno

Curiosa sorpresa venerdì 28 maggio in centro a Castelfranco dove ha scelto di soggiornare l’attore romano Riccardo Rossi che questa settimana ha fatto tappa al teatro sociale di Cittadella con il suo spettacolo “W le donne”. Ospite in un albergo del centro, Riccardo Rossi ha accolto l’invito a visitare la città del Giorgione, accompagnato dall’assessore al turismo, Gianfranco Giovine che gli ha fatto da cicerone accompagnando a visitare la Pala e il Teatro Accademico, luogo assolutamente apprezzato dall’attore che ha promesso inserirà tra i luoghi del suo prossimo tour teatrale.

Commenta l’assessore al turismo, Gianfranco Giovine: «E’ incoraggiante che a poche settimane dalla riapertura dei luoghi di cultura e di ricettività anche un attore di fama nazionale abbia scelto Castelfranco Veneto per il suo soggiorno. E’ la dimostrazione che Castelfranco Veneto si conferma meta turistica appetibile, in grado di coniugare piacere e conoscenza, cultura, intrattenimento ed enogastronomia con l’auspicio che in molti altri turisti e visitatori scelgano la Città per trascorrere qualche momento di svago».