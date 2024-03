Cinema, martedì l'ultimo appuntamento con i film a tre euro in Veneto

Martedì 26 marzo si chiuderà il primo mese di proiezioni a tre euro de "La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema”, progetto pluriennale della Regione realizzato in collaborazione con la Fice delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta Agis.

A Treviso, il Multisala Edera propone questa settimana, alle 17, 19 e 21.10, la visione di "Memory" di Michel Franco, presentato alla Mostra del cinema di Venezia l'anno scorso. Sylvia è un’assistente sociale che conduce una vita semplice e strutturata scandita dalla cura della figlia e dal lavoro. Un evento inaspettato sconvolge però la sua routine, l’incontro con Saul, un ex compagno di liceo che segue la donna a casa dopo una cena con i vecchi compagni di scuola e che risveglia in lei i ricordi di un passato burrascoso. Spostandoci in provincia, al Multisala Hesperia di Castelfranco Veneto troviamo, alle 17.30 e 20.45, il pluripremiato “Oppenheimer” di Christopher Nolan, che dopo le vittorie ai Golden Globes si è aggiudicato a Los Angeles ben sette premi Oscar. Proiezione da Oscar anche al Multisala Cinergia di Conegliano, che propone, alle 17.40 e 20.30, "The Holdovers - Lezioni di vita" di Alexander Payne, premiato nella categoria Miglior attrice non protagonista (Da'Vine Joy Randolph). Al Multisala Italia di Montebelluna, due sono le opere tra cui scegliere: alle 20.15 inizia “Oppenheimer” di Christopher Nolan. In alternativa, alle 20.45, la proposta è “Anatomia di una caduta” di Justine Triet, vincitore della Palma d’Oro al Festival di Cannes 2023. Il Cinema Cristallo di Oderzo punta, alle 20.30, su “Il male non esiste” di Ryūsuke Hamaguchi premiato al Festival di Venezia lo scorso settembre. La scelta del Multisala Manzoni di Paese è, invece, alle 19 e 21, “The Miracle Club” di Thaddeus O'Sullivan. Ambientato nel 1967, il film segue la storia di tre amiche, Lily, Eileen e Dolly. Da Ballygar, una comunità operaia della periferia di Dublino che marcia al proprio ritmo, radicata in tradizioni di lealtà, fede e unione, le tre donne sognano di vincere un pellegrinaggio alla città sacra di Lourdes per assaporare la libertà e sfuggire alla routine della vita domestica. Al Multisala Verdi di Vittorio Veneto, alle 16.45, 19.10 e 21.30 cinema italiano con “Un altro ferragosto” di Paolo Virzì. Alle 16.45, 19.15 e 21.20, inizia invece “Race For Glory: Audi vs Lancia” di Stefano Mordini. Nel mondo del rally, il 1983 è l’anno in cui si fece la storia, l’anno di Davide contro Golia, quello in cui lo sfavorito team Lancia, guidato dal carismatico Cesare Fiorio, affronta il potente team Audi in una delle più grandi rivalità della storia dello sport.