Dolce Natale a Ponzano Veneto

“UN DOLCE NATALE A TUTTI”: Terminata con enorme successo la raccolta di Beneficienza di dolci e giocattoli verso bambini, anziani e associazioni di Ponzano Veneto. Doveroso ringraziare tutte le persone che ci hanno aiutato attivamente in questa iniziativa natalizia. Per primi, ringraziamo calorosamente tutti i cittadini Ponzanesi, che in maniera unanime hanno risposto al progetto con spiccata sensibilità, rendendosi attori principali di una comunità unità e attiva…come sempre Ponzano Veneto si riscopre di una generosità sbalorditiva. Ringraziamo anche tutti i donatori esterni al Comune, che hanno voluto partecipare con noi, nel ritrovare il vero spirito del Santo Natale. Un ringraziamento particolare va a tutti i nostri Esercenti, presenti con la generosità che da sempre lì caratterizza, tra cui: MARCO POLON IL MATARASSAIO, GOTTARDO VIVI CASA TV, PIZZERIA DA SALVATORE,PIZZERIA TROPICAL PIZZA, PIZZERIA/RISTORANTE DA MICEON, MERCERIE ZANATTA, EDICOLA FRANCY, PULITO DI MARCA, LISA GOTTARDO DIETISTA, ERBORISTERIA NATURAL SHOP, SALONE DA CRISTINA E MARIGRAZIA, ARTICOLI FLOREALI I FIORI CHE VERRANNO, GELATERIA LA BOTTEGA DEL GELATO, GELATERIA DENISE DOLCE VITA, OSTERIA LA FRASCA, RISTORANTE/BAR “AL MERCATO” DA ROSA E GIAN, TRATTORIA DA SERGIO, AGENZIA IMMOBILIARE “LA CASA GROUP”. La buona riuscita del progetto è stata resa possibile, anche grazie al consueto aiuto di tutta l’Amministrazione Comunale di Ponzano Veneto. In particolare ringraziamo l’Assessore ai Servizi Sociali Maria Teresa Geromin, l’Assistente ai Servizi Sociali Nicoletta Caldato e il loro team, per la loro disponibilità di accogliere con entusiasmo il progetto e di coordinare poi la distribuzione dei giocattoli e dolci. Il tutto sarà distribuito nei prossimi giorni alle famiglie in carico ai servizi sociali e ad associazioni che svolgono attività sociale nel territorio. La distribuzione sarà anche a cura del gruppo “ famiglia in rete”, che ringraziamo vivamente. Questo progetto, che speriamo grazie al vostro aiuto si possa ripetere ancora, è stato voluto dai volontari Emanuela Tasca, Michela Bonacin, Stefano Ragusa, Angela Maria Crema, Benedetta Massolin, Damiano Petrelli. Nella speranza di aver donato almeno un sorriso a bambini e anziani di Ponzano Veneto, vi auguriamo DOLCE NATALE A TUTTI e nuovamente a braccia aperte vi diciamo… grazie!.