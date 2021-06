“Educazione e Sport”, tra i relatori Vittorio Munari ed Ezio Glerean

L’Amministrazione comunale di Sernaglia della Battaglia, la Biblioteca “Giocondo Pillonetto” e l'associazione “La Chiave di Sophia”, in collaborazione con Asd Atletica Sernaglia Dzg e FotoClub Sernaglia, organizzano nell’àmbito della rassegna “Sernaglia è Cultura 2021” la conferenza “Educazione e Sport”, che si svolgerà mercoledì 30 giugno a partire dalle ore 20:30 nella sala consiliare del municipio di piazza Martiri della Libertà.



Relatori d’eccellenza come Vittorio Munari per il rugby, Giovanni Ellena per il ciclismo, Mario De Benedictis per l’atletica ed Ezio Glerean per il calcio, moderati dalla giornalista Tina Ruggeri, affronteranno alcune fondamentali istanze dell’educare allo sport e dell'educare attraverso lo sport. L’iniziativa intende offrire a giovani, allenatori, educatori e genitori un serio momento di riflessione sulla corretta interpretazione dello sport e metterà in luce, tra gli altri, il valore formativo della sconfitta e quelli del rispetto, della lealtà e dello spirito di squadra.



«Crediamo che “educazione” e “sport” siano due termini che vanno spesso e volentieri a braccetto – afferma il sindaco Mirco Villanova – non a caso si parla di “disciplina sportiva”. Lo sport, sia agonistico sia amatoriale, insegna ad affrontare e superare gli ostacoli senza svicolare, portando a dare il meglio di se stessi e a trovare le motivazioni per rialzarsi dopo essere caduti. Lo sport è meritocratico, ed è anche per questo che da sempre appassiona la maggior parte delle persone. Grazie alle quattro eccellenze di discipline popolarissime come calcio, rugby, ciclismo e atletica che parteciperanno all'incontro pubblico, e agli sponsor che sostengono l'iniziativa, mercoledì 30 giugno approfondiremo il legame tra sport ed educazione».



Prenotazioni su www.eventbrite.it/e/biglietti-educazione-e-sport-158361765303. Chi si prenoterà tramite questo portale dovrà giungere in sala prima delle ore 20:00. Oltre quell'orario, la prenotazione si intenderà cancellata. Si potrà accedere anche presentandosi e prenotando in loco il posto la sera dell'evento, sino ad esaurimento degli eventuali posti rimasti a disposizione. Per info biblioteca@comune.sernaglia.tv.it e 0438-965373.