Film sulla vita di Ennio Doris: riprese nel fine settimana a Portobuffolè

Inizieranno sabato 7 ottobre, nel borgo trevigiano di Portobuffolè, le riprese dell'atteso film "C'è anche domani", incentrato sulla vita del banchiere Ennio Doris per la regia di Giacomo Campiotti. Per una settimana, il centro storico del paese verrà trasformato in un set cinematografico in piena regola.

Le riprese sono già iniziate lo scorso 25 settembre, con il primo ciak a Milano, poi sono proseguite a Marina di Portofino (dove si svolge l'incontro con Silvio Berlusconi, risalente al 1981) e da lunedì scorso sono arrivate in Veneto. Este (in provincia di Padova) e Ca' Corniani a Caorle le location che hanno ospitato finora la troupe cinematografica, nel cui cast ci sono Massimo Ghini (nel ruolo di Doris da adulto) e Lucrezia Lante della Rovere nei panni della moglie Lina. Daniel Santantonio sarà Ennio Doris da giovane (quindi nelle scene girate in Veneto, mentre Silvio Berlusconi sarà interpretato da Alessandro Bertolucci. Del cast fanno parte anche molti attori veneti tra cui il giovane Antonio Nicolai e Giulia Briata, la 34enne padovana uscita dalla scuola del Teatro Stabile del Veneto e balzata agli onori della cronaca la scorsa settimana per aver interpretato la mamma di Emma nell’ormai famoso spot della pesca di Esselunga.

Modifiche al traffico

A Portobuffolè il set comporterà la chiusura al traffico del centro storico. Fino alle ore 16 di sabato 7 ottobre divieto di parcheggio di fronte la ex Farmacia e su tutta l'area di Piazza Beccaro e via dal Molin. Domenica 8 ottobre, però, anche le riprese dovranno fermarsi per lasciare spazio al tradizionale Mercatino dell'antiquariato e del collezionismo. Divieto di sosta per le auto in centro storico, autorizzati solo i mezzi dei tecnici scenografi in Piazza Vittorio Emanuele dall'altezza della Vecchia Dogana fino a Piazzale San Giuseppe. Per la settimana prossima, da lunedì 9 ottobre, verrà pubblicata una nuova ordinanza comunale con le nuove modifiche alla viabilità.

Il commento

«Speriamo non si creino problemi alla cittadinanza e mi scuso fin da subito per eventuali disagi. Crediamo che questo sia un sacrificio che vale la pena fare, siamo ben felici di ospitare la Movie Magic International, società di produzione prestigiosa che ha scelto le bellezze del nostro borgo come ambientazione del loro film» conclude il sindaco, Andrea Susana.