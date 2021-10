Fabio Concato in concerto al Teatro Accademia: biglietti già in vendita

Fabio Concato, uno dei cantautori più apprezzati della canzone italiana torna in concerto nella Marca. Sarà il teatro Accademia di Conegliano a fare da cornice ai suoi brani indimenticabili come "Una Domenica bestiale", "Sexy tango", "Fiore di Maggio" e "Ti ricordo ancora". Artista sensibile, poetico e intimista, Concato si è sempre distinto per i suoi modi garbati ed eleganti.

Il concerto è in programma sabato 4 dicembre alle ore 21. Sul palco del teatro Accademia, Concato sarà accompagnato dai suoi eccellenti musicisti. Le prevendite sono già attive sia online che nei punti vendita abilitati. Per accedere all'evento sarà necessario esibire il Green Pass.