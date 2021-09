Gf Vip, Manuel Bortuzzo riabbraccia il padre e si commuove

Venerdì 17 settembre Alfonso Signorini ha deciso di dedicare la prima parte della seconda puntata del Grande fratello Vip a Manuel Bortuzzo. Il conduttore ha subito chiesto a Manuel di raggiungere la Mistery Room dove ad attenderlo c'era una sorpresa.

Bortuzzo aveva già parlato del suo incidente durante la prima puntata del Gf e, durante questi primi giorni aveva già avuto modo di raccontare ai suoi compagni d'avventura dell'incidente che nel 2019 ha cambiato la sua vita per sempre. Venerdì sera però Signorini ha voluto affrontare altri particolari di quella notte e poi della vita successiva. "Sono più completo adesso - ha affermato Manuel -. Sicuramente a livello interiore sono più consapevole" e poi guardando alcune foto di se stesso prima ha spiegato "Vedo un Manuel interiore nascosto, ero in piedi e inseguivo un sogno, ma non conoscevo ancora chi ero veramente. So che può sembrare assurdo ma è così. Il periodo dopo l'incidente nelle terapie intensive mi ha fatto cambiare visione della vita". Senza lacrime, senza la voce rotta ha raccontato come ogni giorno lotti per sé stesso. La commozione arriva parlando del papà Franco: "Sono qui anche per riuscire a diventare indipendente e lasciare mio padre più libero. Riuscire a fare le piccole cose da solo per me è una grande conquista, perché qui lui non c'è ad aiutarmi". Signorini ha poi chiesto al 22enne che risposta si sia dato alla fatidica domanda "perché a me?" e con grande onestà e maturità ha affermato di non domandarselo più: "Con altri ragazzi nei centri di riabilitazione abbiamo toccato l'essenza della vita e tutto il resto non contava più. È stato fondamentale avere di fianco persone che mi hanno riportato al mondo facendomi vedere il bicchiere mezzo pieno. Perché proprio a me? Non mi sono risposto, sono solo andato avanti".

Gf Vip: Manuel Bortuzzo e l'abbraccio con il padre

La forza della vita chiusa tutta in un abbraccio ?? #GFVIP pic.twitter.com/QeiXu7xiYM September 17, 2021

Signorini ha deciso di organizzare una sorpresa per Manuel e così ha portato nella Casa suo padre. L'uomo ha lasciato il suo lavoro ed è andato a vivere a Roma per stare vicino al figlio, prima dell'ingresso dell'atleta nel Gf i due vivano insieme. Quando i due si sono abbracciati si sono entrambi commossi e le lacrime non sono mancate neanche sul volto degli altri compagni, il padre ha anche voluto regalare al figlio alcune belle parole: "Lui mi insegna ogni giorno ad essere più forte, non è mai stato un peso per me, siamo due uomini sulla stessa barca".