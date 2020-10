Il Collegio, 17enne trevigiano nel cast della quinta edizione su Rai 2

Svelati i nomi dei ragazzi che prenderanno parte alla quinta edizione de “Il Collegio”, l’attesissimo docu-reality di Rai2, diventato negli anni un vero e proprio cult tra i giovanissimi e gli adolescenti, realizzato in collaborazione con Banijay Italia, in onda da martedì 27 ottobre in prima serata.

Ventuno i ragazzi che varcheranno i cancelli del nuovo collegio, il “Regina Margherita” di Anagni in provincia di Frosinone, e che verranno catapultati nel 1992, anno in cui molti dei loro stessi genitori hanno frequentato e vissuto la scuola. Tra i protagonisti della nuova edizione ci sarà anche un giovane della provincia di Treviso. Si tratta di Bonard Dago, 17 anni, originario di Zero Branco. A raccontare e ad accompagnare le avventure dei giovani studenti durante le otto puntate del programma sarà la voce di Giancarlo Magalli. Il programma è stato registrato nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste per l’emergenza sanitaria in corso. Il Collegio, realizzato in collaborazione con Banijay Italia, è basato sul format internazionale “Le Pensionnat–That’ll teach’em” di cui la Rai ha acquisito i diritti. Il programma è scritto da Luca Busso, con Valentina Monti, Marco Migliore, Elia Stabellini, Laura Cristaldi, Emanuele Morelli, Veronica Pennacchio; regia di Fabrizio Deplano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli altri partecipanti

Oltre al trevigiano Bonard Dago, i ragazzi che faranno parte della nuova stagione, in ordine alfabetico, saranno: Alessandro Andreini (16 anni di San Giovanni in Marignano, RN), LIinda Bertollo (14 anni da Ivrea), Sofia Cerio (15 anni da Pesaro), Maria Teresa Cristini (14 anni da Sant’Olcese, GE), MarcoCrivellini (16 anni da Roma), Andrea Di Piero (16 anni da Fiuggi, FR), Giordano Francati (17 anni da Roma), Mishel Gashi (15 anni da Calolziocorte, LC), Ylenia Grambone (16 anni da Vallo della Lucania, SA), Alessandro Guida (15 anni da Civitavecchia, RM), Luca Lapolla (15 anni da Prato, PO), Giulia Matera (15 anni, da Salerno), Rebecca Mongelli (15 anni da Sesto Fiorentino, FI), Aurora Morabito (17 anni, da Savona), Giulia Maria Scarano (14 anni da Manfredonia, FG), Luna Scognamiglio (17 anni da Vietri sul mare, SA), Rahul Teoli (15 anni da Piombino, LI), Usha Teoli (17, Piombino - LI), Davide Vavalà (16 anni da Bologna), Luca Zigliana (15 anni da Zanico, BG).