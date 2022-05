Il Muretto riapre e svela i primi ospiti: Meduza, Richie Hawtin e Sven Vath

Manca sempre meno alla riapertura de Il Muretto di Jesolo con la nuova gestione affidata dalla proprietà a Snackulture. Lo storico locale riaprirà il 18 giugno on due ospiti internazionali: Dennis Cruz e Pawsa. "International Djs" è il nome scelto per le date del sabato sera durante l'estate 2022.

Un format che porterà a Jesolo alcuni tra i deejay più noti a livello internazionale sulla scena tech, deep, minimal, elettronica e house. I primi artisti annunciati sono: Enzo Siragusa; Marco Carola; Meduza (9 luglio); Richie Hawtin; Sam Paganini; Sven Vath (20 agosto); Michael Bibi; Maurizio Smith; Solardo; Wheats. Inoltre, insieme ai grandi deejay, è stata confermata la collaborazione con alcune delle più importanti realtà locali, che porteranno a supporto in consolle resident come Andy J, Art Dealer, Bert, Francesco Maddalena, Germano Ventura, Joe Clemo, Max D. Blas, Michele Preda, Olderic, Qun e Yaar Kü.

Le aspettative dei fan vengono così soddisfatte, in attesa di conoscere la seconda tranche di ospiti per completare il calendario 10 settembre. Ma non saranno le uniche serate previste per l’estate 2022: a breve verrà svelato anche il programma delle date del mercoledì, del venerdì e della domenica. Non resta quindi che rimanere aggiornati, continuando a seguire i canali ufficiali e non accontentandosi mai di meno, come invita il claim ufficiale della discoteca: "Never settle for less".