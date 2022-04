Miss mamma italiana 2022: due trevigiane premiate a Vicenza

Sono ripartite in tutta Italia le selezioni per "Miss Mamma Italiana 2022", concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 29esima edizione. "Miss Mamma Italiana" e riservato a tutte le mamme di età compresa tra i 25 e 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni. Il concorso sostiene "Arianne", associazione onlus per la lotta all’endometriosi, malattia invalidante ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce oltre 4 milioni di donne.

Domenica 3 aprile, al Viest Hotel di Vicenza, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2022”. 23 le mamme partecipanti che, oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno sostenuto prove di abilità come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche. La giuria ha proclamato vincitrice della selezione Stella Bergamin, 36 anni, educatrice, di Schio (VI), mamma di Beatrice e Ginevra, di 8 e 5 anni. La fascia “Miss Mamma Italiana Gold” (riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni), è andata ad Ilaria Danieli, 48 anni, imprenditrice, di Montecchio Precalcino (VI), mamma di Nicolò di 17 anni; mentre la fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen” (riservata alle mamme con più di 56 anni), è andata a Viviana Aldrigo, 56 anni, impiegata amministrativa, di Este (PD), mamma di Cristina di 30 anni. Tra le altre mamme premiate insieme a Stella Bergamin ci sono anche due trevigiane:

ha vinto la fascia di "Miss Mamma Italiana Gold Sprint", 47 anni barista di Roncade è mamma di Rudy, 19 anni. Simona Massimi è stata invece nominata “Miss Mamma Italiana Gold in Gambe”. 46 anni, casalinga di Castelfranco Veneto è mamma di Lapo e Laerte, due gemelli di 14 anni;

L’evento è stato presentato da Paolo Teti ideatore e Patron del concorso e dalle vicentine Barbara Pellizzari ed Elizabeth Ruiz, vincitrici dei titoli nazionali “Miss Mamma Italiana Gold 2021” e “Miss Mamma Italiana Gold 2018”. Ospiti d’onore le Madrine di “Miss Mamma Italiana”, ovvero le vincitrici di fascia nazionale delle passate edizioni. Le mamme interessate a partecipare al Concorso a loro dedicato (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300 oppure consultare il sito www.missmammaitaliana.it