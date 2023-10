Museo Salce: una mostra per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026

La direttrice Elisabetta Pasqualin ha anticipato il ricco programma di iniziative per il prossimo triennio: «Tra fine 2025 e inizio 2026 la grande esposizione di manifesti dedicati all'inverno e allo sci. Vorremmo aprire non solo nei fine settimana»

Inaugurerà sabato 28 ottobre la grande mostra sul futurismo al Museo nazionale Collezione Salce di Treviso: un appuntamento diviso in due parti, da ottobre a febbraio la prima e da marzo a giugno la seconda per uno sguardo inedito sui manifesti pubblicitari più significativi di quello straordinario movimento artistico.

La presentazione della doppia mostra è stata però anche l'occasione per fare il punto sui progetti che il museo trevigiano ha già in cantiere per il prossimo triennio. Ad annunciarli alla stampa la direttrice Elisabetta Pasqualin, che spiega: «Non solo futurismo, nei prossimi anni il Museo nazionale Collezione Salce ospiterà nella sede di Santa Caterina una grande esposizione dedicata ai manifesti che raccontano alcune tra le più celebri località di villeggiatura, passando poi per una serie di importanti mostre tematiche dedicate a singoli artisti tra il 2024 e il 2025».

Culmine del progetto sarà però la grande mostra che verrà allestita a Treviso in occasione delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026: «Sarà un'esposizione dedicata alla neve - anticipa Pasqualin -, all'inverno e alle Olimpiadi. I manifesti esposti racconteranno il cambiamento epocale portato dagli sci nelle località di montagna dove gli inverni si sono trasformati in un'occasione di grandissima attrattività sociale, culturale ed economica. Una mostra che vuole essere anche un volano per i tanti turisti e viaggiatori che arriveranno in Veneto da tutto il Mondo per assistere ai Giochi olimpici».

Turismo e giorni di apertura

Proprio il turismo, cresciuto in maniera davvero significativa a Treviso negli ultimi anni, è stato il tema anche per un'altra proposta lanciata dalla direttrice Pasqualin. «Terminata la pandemia Covid - spiega - i numeri dei visitatori al Museo nazionale Collezione Salce sono andati sempre in continua crescita. Ne siamo soddisfatti ma l'unico limite che abbiamo riscontrato finora è il fatto di essere aperti solo durante i fine settimana. Più di una volta alcuni turisti ci hanno scritto dicendo di essere in visita a Treviso durante la settimana ma di aver trovato il museo chiuso. Nei progetti per il prossimo triennio - conclude Pasqualin - ci piacerebbe anche poter estendere il numero di giorni di apertura al pubblico anche al resto della settimana. Per le visite delle scuole lo facciamo già».