Tutto bene andrà: l'augurio nella canzone natalizia di Radio Piterpan

C'è già aria di Natale a Radio Piterpan. La programmazione dell'emittente "Forever fun forever young", del gruppo Klasse Uno Network, è infatti costellata dal nuovo brano natalizio che accompagnerà gli ascoltatori da qui fino alle prossime festività di dicembre. Come da tradizione, gli speaker e i djs di Radio Piterpan celebrano uno dei periodi più amati da grandi e piccini con una canzone a tema e quest'anno lo fanno con un inedito dal titolo "Tutto Bene Andrà". Un incoraggiamento e un desiderio di spensieratezza messo in musica dal Dj Maxwell in collaborazione con Simone Ermacora, in parole da Moova ed interpretato dallo stesso Moova assieme ad Erika B. Caratterizzato da sonorità anni '80 e contenente i tormentoni di tutti i programmi della radio, punta a far sorridere e ballare, le due caratteristiche essenziali di Radio Piterpan. In esclusiva radiofonica per una settimana dal 27 novembre, disponibile su Spotify dal 4 Dicembre e presto in versione videoclip su YouTube.