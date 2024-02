Roncade, insediato il Consiglio Comunale dei Ragazzi: Mattia Gambato è il nuovo sindaco

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

È Mattia Gambato, consigliere della 3^ B dell’Istituto Comprensivo di Roncade, il nuovo Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi. A consegnargli la fascia tricolore, alla presenza del Consiglio Comunale di Roncade, di una rappresentanza dell'Istituto Comprensivo e dei genitori, è stata la sindaca Pieranna Zottarelli. La cerimonia di insediamento, momento da sempre molto atteso da tutti gli studenti roncadesi e dalle loro famiglie, è avvenuto nella serata di ieri. L’evento è stato anche l’occasione per presentare al pubblico le linee di mandato e le azioni pensate dal Consiglio dei Ragazzi la cui Assemblea quest’anno si compone di 18 tra ragazzi e ragazze, eletti tramite votazioni democratiche che si sono in precedenza tenute in tutte le classi della Scuola Secondaria di primo grado di Roncade. Al centro del dibattito giovanile sono subito emersi temi fondamentali quali il futuro della città e della scuola, le politiche per lo sport, l’ambiente e la cultura. Un progetto, quello del C.C.R., che a distanza di molti anni dal suo primo insediamento si è consolidato grazie ad una solida e costante collaborazione fra l’Amministrazione comunale, la Scuola e la Cooperativa Itaca, mirando a rendere i giovani protagonisti di un processo partecipativo volto a presentare alle istituzioni locali le idee e le istanze dei compagni di classe, oltre che rendere i ragazzi sempre più proattivi nella proposta e nella realizzazione di interessanti progettualità a beneficio di tutta la popolazione. «L’esperienza del Consiglio Comunale dei Ragazzi costituisce una preziosa occasione di palestra di cittadinanza attiva che inizia dalla scuola primaria, con il percorso di “Democrazia in erba”, e si consolida poi alla scuola secondaria - afferma l'assessore comunale all'Istruzione, Viviane Moro - Si tratta di un progetto dalla forte valenza educativa che permette di far crescere nei giovani la consapevolezza di essere parte integrante del territorio e della propria comunità». «La cerimonia di insediamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi rappresenta un momento di grande opportunità e significato per tutti gli studenti roncadesi – sottolinea il sindaco di Roncade, Pieranna Zottarelli – È una soddisfazione. Un'iniezione di fiducia e ottimismo che arriva alla comunità dai suoi componenti più giovani, un'esperienza che ricorderanno nel futuro e che contiamo possa suscitare lo stesso interesse in molti altri ragazzi».