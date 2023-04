"Slave System Machine" è il nuovo singolo del progetto EKYNOXX la band electro di origine Trevigiana

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Il loro ultimo singolo, Slave System Machine, è incentrato sul tema dell'uso inappropriato dell'intelligenza artificiale e alle rischiose conseguenze che può comportare; proprio in questo periodo infatti Elon Musk ha lanciato l'allarme per limitarne l'uso in particolari settori. La band non si limita a comporre canzoni orecchiabili, ma utilizza la propria arte per sensibilizzare il pubblico su questioni importanti e spesso sottovalutate. Nel loro album "Gravità Zero", ad esempio, gli EkynoxX hanno affrontato il tema degli additivi chimici negli alimenti con il brano "Additiva", mentre la track "Tutta l'Energia" punta l'attenzione sul problema attualissino delle fonti energetiche. Il singolo Slave System Machine aveva già incontrato il favore del pubblico durante l'esibizione della Band alla manifestazione Sanremo Rock, al Teatro Ariston, e ora viene proposto in una nuova versione dalle sonorità marcatamente elettroniche grazie anche alla nuova line up del progetto composta da Frank Rossano(Produttore e fondatore ) , HaL_ice (la cantante e song writer, Alice Castagnoli) Enrico Tavernini (produttore musicale) e Divio Di Agostino (Arrangiatore e produttore) Disponibile in tutte le piattaforme, il brano rappresenta un invito a riflettere sulle conseguenze dell'uso indiscriminato dell'intelligenza artificiale e sulla necessità di regolamentarne l'utilizzo. La frontgirl della band ha dichiarato: "La musica può essere un potente mezzo per sensibilizzare le persone su questioni importanti e aiutare a diffondere consapevolezza. Con Slave System Machine, abbiamo voluto affrontare un tema di grande attualità e portare la nostra voce in difesa di un utilizzo etico e responsabile dell'intelligenza artificiale". Gli EkynoxX, distanti dalle tendenze velleitarie e commerciali del diffuso panorama musicale attuale, dimostrano ancora una volta di essere un gruppo impegnato e attento alle tematiche sociali, capace di utilizzare la propria arte per veicolare messaggi di sensibilizzazione e cambiamento. Presto si potranno assistere Live ,per aggiornamenti seguiteli sulla Pagina Facebook (EkynoxX Official Il video è online su YouTube (Ekynoxx Official) ,il brano è già in vendita in tutti gli stores digitali a livello mondiale per l'etichetta Trentina INGRA RECORDS info@ingrarecords.com