Al Bhr hotel la decima edizione dello Trevisoyogaday

Dieci anni: domenica 10 settembre TREVISOYOGADAY celebra con grande gioia la sua decima edizione e invita la cittadinanza a prendere parte a decine di pratiche sui palchi del BHR Hotel a Quinto di Treviso. Come sempre, non serve essere yogini esperti per partecipare, ci sarà qualcosa per tutti in questa edizione dedicata al tema Qui e Ora ESSERE. La giornata della consapevolezza dal sapore trevigiano, e non solo, è giunta alla sua decima edizione, e si preannuncia ancora una volta come punto di riferimento per un pubblico ogni anno più ampio e diffuso nel territorio veneto, con il prezioso incoraggiamento delle istituzioni che lo sostengono. L’evento ospiterà pratiche yogiche, meditative e olistiche, che potranno essere seguite da tutti. Ci saranno inoltre diversi stand di presentazione con le proposte benessere del territorio.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

La decima edizione del TREVISOYOGADAY si svolgerà domenica 10 settembre presso il Best Western Premier BHR Treviso Hotel a Quinto di Treviso. La scelta ha privilegiato una location al chiuso per metterci al riparo dalla frequente instabilità meteorologica degli ultimi tempi e garantire, sia alle associazioni aderenti che al pubblico, la sicurezza della partecipazione.

Per accedere all’evento è richiesta la registrazione on line tramite Eventbrite https://bit.ly/TVYD2023, che quest’anno richiede una donazione minima per far fronte alle lacune lasciate dagli ultimi difficili anni.

10 ANNI E TEMA 2023: Qui e Ora. ESSERE

Dieci anni di NOI! Siamo qui. Ci siamo ancora. Ci siamo e siamo diventati più grandi... Con voi. Insieme a voi. Grazie a voi. E immensamente grati per le migliaia di lezioni che abbiamo condiviso insieme e che ancora ci attendono negli anni a venire!

È da questo spazio di nuove possibilità che vi invitiamo a celebrare con noi il decennale del TREVISOYOGADAY, domenica 10 settembre 2023 a Treviso.



Abbiamo scelto per questa decima edizione il tema Qui e Ora. Essere. Qui e Ora è un principio atavico che ci invita a vivere nella fisicità dell’adesso anziché nell’estemporaneità della mente. I nostri corpi ci richiamano al Qui e Ora e all’esperienza, soprattutto quando li coinvolgiamo nelle pratiche dello Yoga e della Meditazione. Questa società ci abitua all’estremizzazione del tutto e subito, ma il Qui e Ora è ben altro... Riconnessione, accoglienza, comprensione sono alcune parole chiave che ci riportano dalla lettura contemporanea di un qui e ora tecnologico alla visione espansa dell’Essere, che non conosce tempo e spazio e proprio per questo li trascende. Qui e Ora assomigliano a un istante e uno luogo, l’adesso e il “dove mi trovo”, ma, come dita che indicano la luna, Qui e Ora sono connessioni potenti all’Essere ciò che realmente siamo.

Esseri che non conoscono le limitazioni del tempo e dello spazio, Esseri che hanno scelto di esplorare il transito terreno per gioire di tutte le possibilità che offre. E se, per ogni volta che ce ne dimentichiamo, ci fermassimo un istante, inspirando ed espirando profondamente, e rimettessimo a fuoco la nostra Realtà suprema, che trascende il tempo e lo spazio?

Quando respiriamo il Qui e Ora, l’Essere si risveglia dal sonno della quotidianità, degli impegni, dello stress... Il Qui e Ora è un invito a spalancare gli occhi su quanta abbondanza l’universo ci offre, in ogni giorno e in ogni istante, su quanta libertà disponiamo e quanta gioia possiamo essere...

Tutte le antiche tradizioni ce lo ricordano: come sarebbe iniziare a viverle anziché soltanto a studiarle e raccontarle?

Vi aspettiamo domenica 10 settembre 2023 a Treviso, per celebrare i nostri primi 10 anni insieme, con la gioia del Qui e Ora.

Sono stati 10 anni di grandi e grandiose trasformazioni. Siamo partiti nel 2014 con un’unica edizione annuale la seconda domenica di settembre, per passare a due momenti di incontro a Treviso, aggiungendo anche il 21 giugno, Giornata Internazionale dello Yoga e giorno del Solstizio d’estate.

Nel 2017 è nato lo Yoga Summer Tour Veneto, una serie di tappe estive nelle più note località marittime e dolomitiche del Veneto, per espandere l’onda della consapevolezza attraverso pratiche totalmente immerse nella natura. Abbiamo proseguito con forza e centratura anche durante gli ultimi difficili anni, mantenendo vivo l’appuntamento del TREVISOYOGADAY in diretta streaming e con lezioni on line. Abbiamo resistito grazie anche al supporto delle istituzioni e naturalmente delle scuole, dei centri e degli insegnanti che ci hanno sostenuti, dei volontari e della missione che ci invita a proseguire, anno dopo anno, nonostante tutto e grazie a tutto! Ma è stato soprattutto il pubblico a rendere possibile tutto questo, mantenendo viva e vitale l’esperienza del TREVISOYOGADAY e dello Yoga Summer Tour Veneto. Con la gioia e la scelta di esserci. Tutto lo staff di cuoriDILUCE è immensamente lieto di invitarvi di nuovo, in tanti, tutti insieme a celebrare il nostro decimo anniversario. Nostro e vostro. NOI. Grazie.

PROGRAMMA

Quest'anno c'è una novità: abbiamo scelto di rispecchiare totalmente il tema Qui e Ora e il programma sarà una sorpresa per tutti! Non verrà diffuso nessun programma perché l'invito che vogliamo offrire è arrivare seguendo l'energia della giornata e scegliere percependo il flusso del momento... Come sempre si potrà scegliere fra decine di ore e tante proposte: yoga, meditazione e pratiche olistiche!

IL PROGETTO TREVISOYOGADAY

Ogni anno la giornata del TREVISOYOGADAY conclude lo Yoga Summer Tour Veneto, che si apre il 21 giugno con la Giornata internazionale dello Yoga, nel giorno del Solstizio d’estate, e prosegue con tappe in diverse località balneari e montane. Quest’anno abbiamo portato le pratiche della consapevolezza ad Arabba, Caorle e Jesolo. La conclusione dello Yoga Summer Tour Veneto avviene sempre la seconda domenica di settembre, in corrispondenza dell’apertura simbolica della nuova stagione dello Yoga, che in questo mese riparte in tutti i centri trevigiani.

STORIA DEL TREVISOYOGADAY

Giunto alla sua decima edizione, il TREVISOYOGADAY è l’evento trevigiano che nasce da un progetto sviluppato tra le associazioni yoga locali e l’associazione cuoriDILUCE, per espandere un’ondata di consapevolezza attraverso eventi di yoga, meditazione e pratiche olistiche. Senza requisiti di accesso né limiti di età, dal 2014 la seconda domenica di settembre accoglie praticanti e non, con l’unico scopo di far conoscere lo Yoga a quante più persone possibile, e di sensibilizzare ai benefici di uno stile di vita consapevole, che si traduce in equilibrio interiore e quindi in benessere fisico e psicologico, per una società più felice.

In questi anni, migliaia di partecipanti hanno aderito entusiasticamente alle giornate del TREVISOYOGADAY e dello Yoga Summer Tour Veneto (partito nel 2017), regalandoci continue testimonianze di affetto e di riconoscenza per il valore ricevuto.