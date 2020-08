Vasco Rossi, i musicisti della sua band in concerto a Godega di Sant'Urbano

Appuntamento da non perdere per gli appassionati del grande rock italiano quello con il concerto della Vasco History Band, la reunion del gruppo di super musicisti che dagli anni ’70 ai giorni nostri ha accompagnato Vasco Rossi lungo tutta la sua carriera costellata di incredibili successi. Dopo il successo della prima data al Festival di Majano, la Vasco History Band salirà sul palco del Godega Last Summer Party, Area Fiere di Godega di Sant’Urbano, venerdì 4 settembre, con inizio alle 21.30. I biglietti per il concerto, organizzato da Futura Eventi, saranno in vendita online su Tiketone.it e in tutti i punti vendita del circuito a partire dalle ore 10 di martedì 11 agosto.

Dopo il rinvio al 2021 del tour di Vasco Rossi a causa dell’emergenza Covid-19, a Godega si riunirà una super band formata da tutti gli strepitosi musicisti che hanno accompagnato il rocker di Zocca dagli anni ’70 ai giorni nostri, contribuendo a firmare canzoni e dischi memorabili e centinaia di indimenticabili eventi live. Questa incredibile formazione sarà composta da: Andrea Braido (chitarre), Mimmo Camporeale (tastiere), Andrea Innesto (sax e cori), Maurizio Solieri (chitarre), Daniele Tedeschi (batteria), tutti supportati dalla Rockstar Vasco Tribute Band, sotto la direzione tecnica di Diego Spagnoli. Questo super gruppo presenterà una travolgente scaletta fatta di tutti i successi di Vasco, nella quale ogni musicista rappresenterà al meglio il periodo nel quale ha affiancato il Komandante e inserito il proprio nome nella leggenda del rock italiano.