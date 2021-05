“Cala la nebbia a Sedriano”: ecco il nuovo singolo del cantautore Willy Wonka Was Weird

Disponibile dal 10 maggio sulle migliori piattaforme digitali ed in rotazione radio dal 14 maggio il secondo singolo “Cala la nebbia a Sedriano”, che anticipa l'uscita del nuovo disco, del cantautore trevigiano Willy Wonka Was Weird, pubblicato e distribuito da (R)esisto.Il brano è stato registrato al Natural Head Quarter studio di Ferrara da Michele Guberti con la produzione artistica di Massaga Produzioni e farà parte del nuovo album "Lasciamoci il nulla per questo infinito”, in uscita nell'autunno 2021.

Così l'autore veneto presenta il suo ultimo lavoro: "Un pezzo importante della mia vita, ricordi che dal paradiso scendono al purgatorio per poi risalire.Dare voce a quei momenti, non aver paura di viverci assieme, non dimenticare chi è stato con noi e che ci ha portato ad essere quello che siamo ora, non dimenticare che proviamo e viviamo di emozioni...ricordare per non dimenticare. Questo è 'Cala la nebbia a Sedriano', tutto il resto è una canzone".

Link video: https://youtu.be/q0cQowJpnXo

Willy Wonka Was Weird è un progetto solista di Paolo Modolo, nel passato membro degli In My June e della noise/core band Anarcotici.Ad ottobre 2019 esce per (R)esisto Distribuzione l'album d'esordio "022016032019", registrato e prodotto da Tommaso Mantelli al Lesder Studio di Treviso.Il lavoro viene accolto positivamente, con larghi consensi dalla stampa di settore e vengono estratti due singoli, "Marzo 2019" e "Muro Di Tempo (Anarchici Della Pulizia)". Cominciano i primi concerti in supporto al disco e nonostante l'emergenza Coronavirus, le esibizioni continuano attraverso i canali streaming, supportando alcune iniziative di spessore come quella del MEI. A settembre 2020 esce "Lisa ha 16 anni", cover dei Sick Tamburo, registrata per la compilation "Parlami Per Sempre", un'iniziativa creata dallo staff del web magazine All You Need Is Punk in ricordo di Elisabetta Imelio, venuta a mancare pochi mesi prima.Ad Ottobre 2020 il cantautore trevigiano entra nello storico Natural Head Quarter Studio di Ferrara per registrare il nuovo lavoro con Michele Guberti e la produzione artistica di Massaga Produzioni (Massimiliano Lambertini, Manuele Fusaroli). Nei primi mesi del 2021 esce “Di(o)dio”, primo singolo estratto del nuovo album che verrà rilasciato nell'autunno 2021 da (R)esisto Distribuzione.