Carbonara day: a Riese Pio X un evento imperdibile tra gusto, beneficenza e un omaggio alla tradizione culinaria italiana

Il 6 aprile si celebra il Carbonara Day, la giornata dedicata ad uno dei piatti più iconici e amati della tradizione culinaria italiana. Un'occasione per celebrare il Made in Italy e la sapienza gastronomica del nostro Paese, che vanta una storia millenaria. L'Unione Italiana Food e l'International Pasta Organisation (IPO) hanno istituito questa giornata per rendere omaggio alla Carbonara, un piatto semplice quanto gustoso, che ha conquistato i palati di tutto il mondo. Per celebrare questa ricorrenza, i Pastai di Unione Italiana Food e International Pasta Organisation invitano tutti a condividere sui social, dalle tavole imbadite, dal divano o dalla propria cucina, la propria #CarbonaraHomeMade. Un modo per celebrare la tradizione e la passione per la cucina italiana, unendo virtualmente i sapori e le ricette di diverse generazioni. Un pranzo benefico per sostenere il territorio - Pasta Zara, con la sua linea premium di pasta Pastificio Bragagnolo, e L'ingorda confraternita del Museto, ente dedicato alla tutela della storia e la tradizione del musetto, il Comune di Riese Pio X e la Pro Loco di Riese, organizzano "Insieme per una carbonara benefica": venerdì 6 Aprile alle ore 12:30 presso Casa Riese si terrà un pranzo con tre diverse interpretazioni della Carbonara. Un'occasione per gustare questo piatto in compagnia e allo stesso tempo sostenere il territorio. Il ricavato del pranzo, a costo di €20,00 a persona, sarà interamente devoluto ai servizi sociali del comune di Riese Pio X. Un evento imperdibile da non perdere, allietato dal liveshow di Anita Swing Band! Per prenotazioni: 346 30 90181