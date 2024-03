Parapendio sospeso tra gli alberi, ferito un norvegese 47enne

Questa mattina verso le 9.45 l'elicottero di Treviso emergenza è decollato in direzione del Monte Grappa, per un parapendio precipitato tra gli alberi nella zona di Semonzo. Individuata la vela, con un verricello di 30 metri è stato sbarcato il tecnico di elisoccorso che ha raggiunto il luogo dove il pilota, un norvegese di 47 anni, si trovava sospeso a 10 metri da terra, per fortuna incolume. Nel frattempo l'elicottero è sceso a caricare due soccorritori della Pedemontana del Grappa in supporto alle operazioni. Il pilota è stato quindi avvicinato con tecniche di treeclimbing, assicurato e calato al suolo.