In 500 per l'ultimo saluto a Chiara Bortoletto: «La vita è un dono, non sprecatelo»

In un pomeriggio di pioggia battente, venerdì 9 febbraio a Crocetta del Montello, familiari e amici si sono riuniti per dare l'ultimo commosso saluto a Chiara Bortoletto, la 25enne morta lunedì pomeriggio in via Fraine a Colfrancui mentre era alla guida dell'auto del fidanzato, ancora oggi ricoverato in ospedale.

«Chiara il sole ce l'aveva dentro» ha detto il parroco Gianluca Durante durante l'omelia. Circa 500 persone hanno riempito la chiesa parrocchiale di Crocetta in una celebrazione sentita ma molto composta. In prima fila i familiari della giovane. «Chi ha conosciuto Chiara - ha detto don Gianluca - dirà "non doveva farci questo scherzo". Chiara era una ragazza che non passava di certo inosservata: bellissima, alta, giovane, sorrideva con tutto il volto. Era allegra e carica di un sole interiore. Oggi penso alla bellezza e alla spensieratezza, qualità molto belle in una persona come Chiara che era positiva, estroversa, fantasiosa e a volte anche imprevedibile. Cercare di capire cosa passa per la testa dei giovani ci potrebbe aiutare a vedere dei campanelli d’allarme. Ai giovani oggi voglio ricordare che la vita è un dono, non va sprecato. Qualcuno ce l’ha dato dall'alto e noi dobbiamo custodirlo perché è preziosa e ne abbiamo una sola. Nessun genitore dovrebbe portare una croce così grande come quella di sopportare la perdita di un figlio. La vita è bella ma va vissuta responsabilmente».

Al termine della cerimonia non è stata letta nessuna lettera da parte di amici e familiari ma, all'uscita del feretro, è stata riprodotta la canzone "Essential" dei The Sunvizors, uno dei brani preferiti di Chiara.