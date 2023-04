Rogo a Cusignana, Arpav: «Nessuna allerta dai primi campionamenti dell'aria»

Dopo aver spento le fiamme nel corso della notte, sono ora in corso le indagini per accertare quali sono state le cause che hanno dato origine al devastante incendio di martedì 4 aprile alla Debby Line di Cusignana, nel Comune di Giavera del Montello. La buona notizia è che i primi campionamenti "rapidi" effettuati da Arpav non hanno accertato valori preoccupanti nell'aria dopo l'incendio. Ora però si attendono i risultati sui campionamenti più accurati su volumetrie più ampie. «I prodotti andati a fuoco di sicuro non sono salubri - afferma Giuseppe Quinto, vicecomandante dei vigili del fuoco - però la colonna di fumo è stata molto alta e ha potuto disperdersi. Gli effetti sulla qualità dell'aria, dunque, dovrebbero essere meno impattanti del previsto».

Sul posto è ora al lavoro il Nucleo Investigativo Antincendio (Niat): gli inquirenti non escludono né la pista dolosa né quella accidentale. Nelle prossime ore saranno effettuati i prelievi all'interno dell'azienda per capire se fossero presenti acceleranti e altri elementi riconducibili al dolo. Martedì sera i vigili del fuoco sono intervenuti da Asolo, Conegliano e Montebelluna: 10mila metri quadrati andati in fiamme su 18mila totali. A fuoco è andato il piano terra, l'interrato è stato salvato dall'intervento dei pompieri. Il danno è concentrato al centro dell'azienda dove si trovavano muletti e un server per l'elaborazione dati. «Questa parte non potrà essere più recuperata» conclude il vicecomandante Giuseppe Quinto.