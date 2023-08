Schianto tra auto e moto lungo la Postumia: centauro finisce in ospedale

Intervento dei vigili del fuoco mercoledì 16 agosto, verso le 10.30, per un incidente tra un’auto e una moto lungo la strada regionale Postumia a San Biagio di Callalta. Ad avere la peggio nell'impatto è stato il giovane alla guida della moto, E.B. un 27enne kosovaro residente a Noventa di Piave.

Soccorso da una squadra dei vigili del fuoco arrivata dalla centrale di Treviso il centauro finito nel fosso sottostante è stato affidato alle cure del personale sanitario del Suem 118 per il successivo trasporto in ospedale. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi sulla dimamia e la gestione del traffico. L'intervento dei vigili del fuoco si è concluso dopo circa un’ora