A28, venerdì notte chiuso al traffico il tratto tra Portogruaro e Azzano Decimo

Autostrade Alto Adriatico continua nell’opera di implementazione di portali segnaletici di preavviso agli svincoli. Dopo gli interventi che verranno effettuati nella notte nel tratto tra Cimpello e Sesto al Reghena (direzione Portogruaro), nuove installazioni interesseranno la notte successiva sempre la A28 ma in direzione Conegliano.

Dalle ore 20 di giovedì 14 dicembre e fino alle ore 5.00 di venerdì 15, per il tempo necessario alla posa di altri tre nuovi portali, verrà chiuso al traffico il tratto compreso tra Portogruaro e Azzano Decimo in direzione Conegliano, nonché gli svincoli intermedi di Sesto al Reghena e di Villotta. Pertanto, i veicoli diretti verso Conegliano dovranno uscire allo svincolo di Portogruaro e potranno rientrare in A28 dallo svincolo di Azzano Decimo. Chi proviene dalla viabilità ordinaria limitrofa alla chiusura autostradale - e diretto verso Conegliano - potrà entrare sempre dallo svincolo di Azzano Decimo. Nessun problema per chi proviene da Conegliano ed è diretto a Portogruaro. Chiusa dalle 17.00 di giovedì, e fino al termine dei lavori, anche l’area di servizio di “Gruaro est”.