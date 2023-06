Incidente tra auto in A27, due feriti in ospedale

Poco dopo le 17.30, di domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A27 al km 38+200 tra lo svincolo di Treviso Nord e l’allacciamento dell’A28 per un incidente tra due auto: due feriti. I pompieri accorsi da Treviso, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i due feriti sono stati assistiti dal personale del Suem e trasferiti in ambulanza all’ospedale di Conegliano per ulteriori accertamenti. Presente sul posto la polstrada e personale ausiliario dell’autostrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.