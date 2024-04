Schianto tra auto, tre feriti: trasportato al Ca' Foncello bimbo di 10 anni

Una lunga sequela di incidenti stradali quelli che hanno caratterizzato la giornata di oggi, 10 aprile, in provincia di Treviso. Il più grave certamente a Tezze di Vazzola, lungo via Piave, poco dopo le 15. Due auto, per cause in fase di accertamento, si sono scontrate frontalmente ed il bilancio è stato di tre persone rimaste ferite. Il più grave è senza dubbio un bambino di 10 anni che viaggiava su un dei mezzi e ha riportato un forte trauma facciale: il giovanissimo è stato soccorso dal Suem 118 e trasportato in elicottero al Ca' Foncello di Treviso. Non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.

La mattinata, attorno alle 9, si era aperta con un incidente che aveva causato tre feriti, fortunatamente tutti lievi, all'incrocio tra viale della Repubblica, viale Monfenera e via Santa Bona nuova. Una Citroen C5 ha tamponato una Fiat Tipo su cui viaggiavano quattro persone. L'ambulanza intervenuta per prestare soccorso è stata poi urtata da un autobus della Mom, il cui conducente ha tentato di superare comunque l'incrocio nonostante la presenza del mezzo di soccorso, incastrandosi tra questo e il semaforo. Il risultato di tutto ciò è stato il caos all'altezza dell'incrocio, a lungo bloccato. A svolgere gli accertamenti di legge è stata la polizia locale.

Poco distante, alla rotatoria tra viale Europa e viale della Repubblica, una 66enne ha perso il controllo di una Peugeot 2008 ed è uscita di strada, senza riportare gravi lesioni. L'incidente dalla dinamica più rocambolesca è capitato però a Sant'Antonino all'altezza del bar Mister Fish: qui un ghanese di 45 anni, per un colpo di sonno improvviso, ha perso il controllo della sua Lancia Y che è uscita di strada e ha urtato una ragazza di 16 anni, ferendola in modo non grave e ha colpito un'altro mezzo, una Toyota Yaris, una moto Honda posteggiata, e infine ha danneggiato gli ornamenti del plateatico del locale stesso. Per svolgere i rilievi giunte ben tre pattuglia della polizia locale.