Finisce fuori strada con la moto, 23enne ricoverato in prognosi riservata

Un 23enne di Cornuda, F.B., si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Ca' Foncello di Treviso a causa delle lesioni riportate in un incidente stradale avvenuto alle 22.45 di ieri sera, domenica 16 aprile, a Valdobbiadene in via della Morte. Il giovane stava facendo ritorno a casa in sella alla sua moto quando ha perso improvvisamente il controllo del mezzo che è finito fuori strada. Alcuni automobilisti di passaggio hanno dato l'allarme al Suem 118: medico e infermieri sono intervenuti con ambulanza, automedica ed elicottero, mezzo con cui il giovane è stato accompagnato in ospedale. I rilievi dell'incidente sono a cura delle forze dell'ordine.